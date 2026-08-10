AFP通信が月曜日にトーレスの所属クラブであるバルセロナから得た情報によると、スペイン王者は、このFWに対してチャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマンから提示された4000万ユーロのオファーを拒否した。

ただ、カタルーニャのクラブ関係者の話として「バルサとPSGの交渉は続いている」という。スペインの複数メディアによれば、トーレス本人はすでにパリ移籍への同意を与えている。26歳の同選手は、米国でのシーズン準備期間中に「私はバルセロナと契約しているが、サッカーでは何が起こるか分からない」と語った。

トーレスは7月中旬、アルゼンチンとのW杯決勝で延長戦にゴールを決め、スペインを2度目の優勝に導いていた。2021年に5500万ユーロの移籍金でバルセロナに加入して以来プレーしており、過去2シーズンでは公式戦94試合で40ゴールを記録している。ハンジ・フリック監督の下では、ロベルト・レヴァンドフスキの控えとして定期的に起用されていた。

ポーランド人FWのシカゴ・ファイアー移籍と、レンタル終了後にマンチェスター・ユナイテッドへ復帰したイングランド人マーカス・ラッシュフォードの退団を受け、バルセロナは攻撃陣の再編を進めている。アルゼンチン代表のスターFWフリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー）の移籍はこれまで実現していない一方で、カリム・アデイェミ（ボルシア・ドルトムント）とアンソニー・ゴードン（ニューカッスル・ユナイテッド）はすでに獲得している。