バルセロナが新契約を正式締結

FCバルセロナは火曜日、エジプト人FWハムザ・アブド・アル＝カリーム（18歳）と2029年夏までの契約で獲得したと発表した。この移籍はラ・マシアの育成システムに質の高い補強となる。

バルサはアル・アハリに150万ユーロ（追加条件あり）を支払い、ハムザとは3年契約を結んだ。

困難な船出から力強い飛躍へ

ビザの問題でバルセロナ到着直後は苦戦したが、3月初めに公式戦デビューを果たした。

当初はバルセロナ・アトレティクへの加入が予定されていたが、ユースチームでプレーを開始。数週間で「ラ・マシアでも珍しいタイプのフォワード」と評価された。

11試合で6得点をマーク。

バルセロナでの11試合で6得点を挙げ、卓越した決定力を示した。この活躍が評価され、フサム・ハサン監督率いる2026年W杯エジプト代表に選出された。

ラ・マシアからワールドカップへ

彼は代表で唯一のセンターフォワードとしてベルギー、ニュージーランドとの初戦2試合に各約20分出場し、ニュージーランド戦での歴史的勝利に貢献した。

大会前にモハメド・サラーから直接指導を受け、その成長への期待が高まっている。

将来は有望だ。

クラブは、彼が他のユース選手とは一線を画す資質と学習意欲を持つと強調。将来的には「得点力だけではないフォワード」に成長させたいとしている。