バルセロナはレアル・マドリードとのクラシコにおいて、ボールを支配しパス本数で上回ったにもかかわらず、期待された中盤での優位を得点に結びつけることができなかった。試合は2-1でカンプ・ノウでの王者レアル・マドリードの勝利に終わったが、統計データは中盤の選手たちのプレーに影響を及ぼすミスがあったことを明らかにした。

フェルミン・スアレスが番組「Què t'hi jugues」で公開した統計によると、ロドリ・エルナンデスとペドリ・ゴンサレスはそれぞれ13本のパスミスを犯しており、両選手が試合中に直面した困難を示している。

ペドリは前半により苦しみ、11本のパスを失敗したのに対し、ロドリのミスは7本だった。しかしバルセロナの選手はハーフタイム後に改善を見せ、ラフィーニャが一時的な同点ゴールを決めるのに貢献する決定的なパスを供給した。その後、レアル・マドリードが試合を自らの勝利へと決着させた。

「オプタ」のネットワークのデータは、バルセロナがボール支配率で62.2%と、レアル・マドリードの37.8%を上回ったことを示した。またカタルーニャのチームは640本のパスを実行したのに対し、王者のチームは380本だった。

バルセロナは18回シュートを放ち、そのうち6本が枠内だった。一方レアル・マドリードは10回シュートを打ち、そのうち5本がポストとクロスバーの間、すなわち枠内に向かった。

こうした数字上の優位にもかかわらず、レアル・マドリードはバルセロナの1得点に対し2得点を記録し、期待ゴール（xG）でも1.95対1.19で上回った。これは彼らの攻撃機会の危険性を反映している。

個人レベルでは、ロドリがパス成功数84本で選手の筆頭に立ち、ペドリが78本でそれに続いた。一方、レアル・マドリードの選手オーレリアン・チュアメニは44本のパスを成功させた。

ロドリはタッチ数でも105タッチと上回り、ペドリの96タッチを上回った。

ボール奪取においては、チュアメニが11回の奪取を記録し、7回のボール奪取を記録したチームメイトのアルダ・ギュレルを上回った。

これらの数字は、ボール支配とパスでの優位が必ずしも試合の流れを実際に支配することを意味しないことを裏付けている。レアル・マドリードは自らの機会をより効果的に活かし、クラシコから貴重な勝利を手にしたのだ。