バルセロナが恩恵を受けた！スペインの審判に激震、衝撃の疑惑が107分の夜の後に浮上

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デポルティボ・ラ・コルーニャは公式声明を発表し、バルセロナ戦を担当した主審エリザベス・カルフ・バレンティンのレフェリングを批判した。同クラブは後半に長いアディショナルタイムが追加されたことへの怒りを表明。試合は107分まで延長され、カタルーニャ勢による同点ゴールが生まれていた。

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このガリシアのクラブは、審判団がアディショナルタイムを8分と提示したにもかかわらず、さらに9分間プレーが続けられ、102分にバルセロナが同点ゴール（1－1）を決めたことについて、規定された時間を超えて試合が続行されたのは容認できないとした。

デポルティボは、スペイン女子リーグ第11節として昨日の日曜日に行われた試合の後に発表した声明の中で、時間管理が試合の進行と最終的な結果に直接的な影響を及ぼしたと説明し、関係機関に対して当該事案の検証とそれに関する説明の提示を求めた。

107分までの試合続行は不当

クラブの声明には次のように記されている。「デポルティボは、日曜日のバルセロナ戦における審判、とりわけ計時の管理の不手際に対して強い不満と断固たる拒否の意を表明する。これは試合の進行と最終的な結果に直接的な影響を及ぼした」

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さらにこう付け加えた。「スコアがデポルティボの1点リードを示していた時、審判団は後半のアディショナルタイムを8分と提示した。この時間は92分から始まるとされ、つまり試合は100分に終了するはずだった。しかし試合は、理解も説明もできない形で107分まで続けられ、その間の102分にバルセロナが同点ゴールを決めた。すなわち、提示された時間を超えてのことだった」

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クラブは、この延長はクラブの見解では客観的な根拠に基づくものではないと強調し、競技の公正性に関する疑念を生じさせるものだとした。とりわけ、この事案が、自チームが審判の判定によって損害を被ったとする過去2節の後に起きたことを指摘した。

デポルティボは、4,000人を超える観客がスタンドから試合を見守り、チームが被ったと同クラブが評する損害を目の当たりにしたと指摘し、サポーターと選手たちは敬意と機会の公平性に値すると強調した。

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審判の検証を要求

このガリシアのクラブは、女子サッカーも他の大会で適用されているのと同じプロフェッショナリズムと競技上の保証の基準に値すると強調し、大会の発展は審判の質の向上、基準の統一、そして競技運営に対するクラブの信頼の強化と結びついているとした。

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デポルティボは関係機関に対し、試合中に起きたことを分析し、必要な説明を提示し、こうした事案の再発を防ぐための措置を講じるよう求め、女子サッカーへのコミットメントが、自チームの選手たちに損害を与え、あるいは競技の公正性を損なうと考える判定に異議を唱えることを妨げるものではないと強調した。