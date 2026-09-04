バルセロナは、来る水曜日にスポティファイ・カンプ・ノウで行われるフェイエノールト戦に向けて、対戦相手のサポーターを管理するための特別な警備プロトコルを適用すると発表した。この試合はチャンピオンズリーグ緒戦であり、高リスクに分類される試合に採用される措置の一環となる。

バルセロナが昨シーズンのアイントラハト・フランクフルト戦とニューカッスル戦で既に適用したこの措置は、チケット販売に対する監視を強化し、アウェイチームのサポーターがホームチームのサポーター用スタンドに立ち入ることを禁止するもので、これに加えて各チケットを保有者の名前で登録し、その所有権の譲渡を認めないことを定めている。

販売期間中、チケットの購入はバルセロナの会員に限定され、この件に関する説明メッセージがクラブの公式サイトに掲載される。

また、フェイエノールトのユニフォームやエンブレムの着用は、アウェイチームのサポーター用スタンドおよび予備席の内部でのみ許可され、入場エリア「L」はオランダのチームのファン専用となる。

入場者全員には、入場時または警備担当者から求められた際に、チケットとともに公式の身分証明書の提示が求められる。一方、スポティファイ・カンプ・ノウの窓口ではチケットの販売は行われず、旅行ツアー主催者向けの販売も限定的となる。

これと並行して、バルセロナはスタジアムの入口およびスタンドにおける警備要員の配置を強化し、フェイエノールトの服やエンブレムを身につけた入場者に対して検査と名前の照合を実施するとともに、指示に違反したり混乱を引き起こしたりした者に対しては退場措置を取る。

バルセロナはフェイエノールト、バルセロナ地元警察、カタルーニャ警察と連携し、オランダのチームのサポーターが指定区域外に集まることを防ぎ、闇市場でのチケット転売を抑制する。

また、クラブは詐欺行為やサポーターの分離措置を回避しようとする試みを示す可能性のあるあらゆるパターンを検知するため、販売動向の日次分析を実施する。

新たな規則のもと、この試合に登録された会員チケットは譲渡や名義変更ができないものとなり、購入者はチケットをフェイエノールトのファンに販売または譲渡しないことに明示的に同意することが求められる。

一方、新規のチケットは一度限りの額面価格で発行され、試合開始の24時間前までに保有者の名前で登録しなければならず、登録後の名義変更は不可能となる。

クラブは、追跡を通じて詐欺行為の存在やチケットが規定に違反する対象に渡ったことが判明した購入については、その責任者に対して適切な措置を取るため懲罰委員会に付託されると強調した。