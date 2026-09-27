バルセロナの補強に向けた動きは止まらない。同クラブはサイドバックのポジションで新たな選択肢の検討を開始した。契約が満了する選手たちの市場を活用する狙いで、ハンジ・フリック監督とスポーツ部門が、多額の移籍金を負担することなくこのポジションでの競争力を高めたいと考えているためだ。

現在バルセロナは両サイドに複数の選択肢を有しており、右サイドにはエリック・ガルシア、ジュール・クンデ、ジョアン・カンセロがいる一方、左サイドにはアレハンドロ・バルデとチャビ・エスパルトが在籍している。だが、フリックとクラブ首脳陣は、全選手の定期的な出場を保証するのが難しい状況を踏まえ、将来的な変更の可能性を排除していない。

特に注目されているのが左サイドバックのポジションだ。バルデがシーズン序盤にいくつかの困難に直面したことを受けたもので、バルセロナは夏の間もこのポジションの補強を模索していた。同クラブは、アトレティコ・マドリードへ移籍したアレハンドロ・グリマルドや、ユベントスのイタリア人選手アンドレア・カンビアーゾといった名前と関連付けられたが、後者との契約にかかる費用が交渉をより複雑なものにした。

こうした中で浮上しているのが、ライプツィヒの主将でドイツ代表の左サイドバック、ダビド・ラウムの名前だ。彼は所属クラブとの契約が満了するため、バルセロナが注目に値する名前の一人となっている。特にフリックはドイツでの指揮時代からこの選手をよく知っている。

ラウムは国際経験と安定した水準を備えており、それゆえ左サイドで強力な競争を生み出す潜在的な選択肢となっている。一方でライプツィヒは彼の残留を望み、契約更新に向けた交渉の開始を目指している。

また、バルセロナはクリスタル・パレスの選手で元イングランド代表のサイドバック、タイリック・ミッチェルの状況も注視している。彼もまた契約満了時にフリー移籍市場に入る見通しで、カタルーニャのクラブにとっての選択肢の一つとなる。

バルセロナ首脳陣が即座に動くとは見られていないが、同クラブは来たる移籍市場に備えてこれらの名前を検討している。特に、契約が満了する選手たちは1月に他クラブと交渉し、事前に契約を結ぶことが可能だからだ。

同時にバルセロナは、1月に新たな決断を下す前に、特にウイングのレベルでスカッド内の状況が明確になるのを待っている。いくつかのポジションでは選手が余剰となっており、それが一部の選手に対して提示されるオファーに耳を傾けるようクラブを促す可能性がある。

バルセロナは夏の間、クンデやバルデに関するオファーを検討する用意を見せていたが、両選手はチームに残り、自らのポジションを争うことに固執した。それゆえ冬の市場での動きは、シーズン前半における出場数や負傷、そしてフリックの必要性に大きく左右されることになる。