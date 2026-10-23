バルセロナがレアル・マドリードを「包囲」：クラシコの「地平線」に歴史的な一夜の予感

バルセロナとレアル・マドリードが来たる日曜日に注目のクラシコで激突する。この一戦には、勝ち点3の獲得を超えた思惑が渦巻いている。ハンジ・フリック率いるカタルーニャの雄には、両雄の対戦における歴史的通算勝利数で単独首位に立ち、ラ・リーガの記録に並ぶチャンスがあると同時に、タイトル争いにおけるレアル・マドリードの野望へ強烈な一撃を与える好機でもある。

スペイン紙「アス」によると、両チームの差はかつてないほど接近しており、それぞれがクラシコで106勝を挙げ、引き分けは52を数える。近年はバルセロナの戦績、とりわけフリックが伝統の宿敵相手に6戦5勝を収めたことにより、レアル・マドリードの優位は縮小している。

日曜日にバルセロナが勝利すれば、カタルーニャの雄はクラシコの歴史における勝利数で、約1世紀ぶりに単独首位に立つことになる。

さらに、直接対決で記録した総得点でレアル・マドリードを上回るチャンスもある。両者の差はわずか3得点で、バルセロナが441得点、レアル・マドリードが444得点となっている。

バルセロナを待つ歴史的記録

フリックの野望はレアル・マドリードに対する歴史的な優位にとどまらない。バルセロナはラ・リーガで10連勝を達成することを目指しており、先の土曜日にレアル・ベティスを5-2で破ったことで、同大会の歴史における最高のスタート記録に並んだ。

この勝利でバルセロナは9連勝に到達し、1968-1969シーズンにミゲル・ムニョス率いるレアル・マドリードが同大会で同じスタートを切った際の記録に並んだ。

その偉業から約6世紀――もとい、約6年代が過ぎ、バルセロナは記録の単独保持まであと一歩に迫っている。レアル・マドリードに勝てば10連勝となり、フリックの下での例外的なシーズン序盤を飾ることになる。

レアル・マドリードをタイトル争いから遠ざけかねない勝利

クラシコは、ラ・リーガのタイトル争いにおける両チームの野望にとって決定的な試金石となる。バルセロナが勝利すれば、レアル・マドリードとの差が9ポイントに広がる可能性があり、タイトル争いを目指す上でレアル・マドリードに大きなプレッシャーを与えることになる。

カタルーニャの雄は本拠地での優位に後押しされる。ラ・リーガで23連勝を記録しており、その内訳は昨シーズンのホーム全試合での19勝、そして今シーズンのさらなる4勝である。

さらにバルセロナは、本拠地での宿敵相手の近年の戦績を支えに一戦に臨む。レアル・マドリードを迎えた直近2試合で、2024-2025シーズンに3-2、2025-2026シーズンに2-0で勝利している。

ムバッペとラフィーニャ：クラシコにおける得点王争い

チーム単位の思惑に加え、この対戦には際立った個人対決も含まれている。その筆頭がラ・リーガ得点王の座をめぐる争いだ。ブラジル人のラフィーニャが12得点を記録し、9得点のレアル・マドリードのフランス人FWキリアン・ムバッペを3得点リードしている。

さらにバロンドールをめぐる争いもある。ラミン・ヤマルは同賞の最有力候補の一人とされているが、投票はすでに締め切られており、受賞者の名前は来たる月曜日に発表される予定で、フランス人のウスマン・デンベレの後継者が決まることになる。