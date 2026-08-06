フレンキー・デ・ヨングの重い膝の負傷は、FCバルセロナの補強計画に大きな影響を及ぼす可能性があると、『マルカ』が報じている。オランダ代表の回復が今後数週間で思わしくない場合、カタルーニャ勢はロドリの獲得に本腰を入れるという。マンチェスター・シティのMFは、複数の海外メディアによればバルサを希望している。

デ・ヨングは左膝内側側副靱帯の断裂により戦列を離れている。このMFは、オランダ代表のトレーニング中にクインテン・ティンバーと接触し、ワールドカップの期間中にこの負傷を負った。

バルセロナ帰還後、デ・ヨングは複数回のメディカルチェックを受け、そこで負傷の深刻さが確認された。その後、クラブの助言に反して保存療法を選択し、現時点では手術の必要はない。

バルセロナは復帰時期の見通しを公表していないが、『マルカ』によれば、デ・ヨングは保存療法によって2カ月以内に試合出場可能な状態まで戻れるはずだったという。その期間はいま半分が経過しているが、クラブ内ではこの治療が効果を上げているのかについて大きな疑念が広がっている。 『マルカ』は、治療が期待された結果を生まなければ、手術の可能性は排除できないと強調している。

仮に手術となれば、回復期間はさらに2〜3カ月延び、スポーツ部門首脳陣の計画は完全に変わることになる。バルセロナは当初、新たなMFを獲得するつもりはなく、デ・ヨングの負傷後も同じポジションでプレーするマルク・カサドの退団には引き続き前向きな姿勢を示している。

さらにクラブ内部では、デ・ヨングの長期的なフィジカルコンディションにも懸念がある。このオランダ人MFは過去3シーズンで、さまざまな負傷によりすでに56試合を欠場しており、その状況は『マルカ』によれば、ハンジ・フリック監督とスポーツディレクターのデコの双方に不安を抱かせている。

そのためデコは、すでにロドリや他の複数のMFについて情報収集を行っている。バルセロナは当初距離を置いていたが、それはクラブ内で、30歳のマンチェスター・シティの守備的MFがレアル・マドリー移籍にほぼ近づいているとの見方があったためだ。

『RMCスポール』と『ジ・アスレティック』はしかし、ロドリがバルセロナを希望しており、その意向はレアル・マドリーとマンチェスター・シティの双方に伝えられていると報じている。 「事情に精通する情報筋によれば、彼はFCバルセロナのプレースタイルに魅力を感じている」と、『ジ・アスレティック』は記している。 「さらに、彼はクラブの多くの選手たちをよく知っており、親しい関係にもある」

シティは約8000万ユーロを要求しているが、6000万〜7000万ユーロで合意する可能性もある。ロドリとマンチェスターの契約は残り1年となっている。