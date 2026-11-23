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カタルーニャ経済学者協会が提出した報告書によると、バルセロナはレアル・マドリーとの収入差を縮めることに成功した。

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『スポルト』紙は、2024-2025シーズンにバルセロナがレアル・マドリーとの収入差を3億300万ユーロから1億7400万ユーロに縮めたと報じた。

経済学者協会の報告書は、テレビ放映権収入と比べて商業収入の重要性が増していることを強調している。この傾向は、バルセロナとレアル・マドリーを比較すると特に顕著に表れている。

レアルは2024-2025シーズンを11億6100万ユーロの営業収入で終え、バルセロナは9億8700万ユーロだった。これにより両クラブの差は1億7400万ユーロに縮小した。前シーズンはレアルの収入が10億6500万ユーロ、バルサが7億6200万ユーロで、その差は3億300万ユーロだった。

バルセロナの収入の伸びははるかに顕著で、1シーズンで約30%増加した。一方のレアルは9%増だった。これによりバルサは差の一部を取り戻したが、レアルは依然として優位に立ち、異なる収入構造を維持している。

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主な違いは、大会関連収入とテレビ放映権収入の規模にある。レアルは大会から3億7200万ユーロを得たのに対し、バルセロナは1億1900万ユーロだった。また、テレビ放映権収入はレアルが1億6200万ユーロ、バルサが2億5000万ユーロだった。

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一方、マーケティングおよびその他の収入は、両クラブにとって最大の収入源となっている。その額はレアル・マドリーが5億6300万ユーロ、バルセロナが5億8700万ユーロで、この項目はレアルの総収入の48%、バルセロナの総収入の59%を占めている。

営業損益ではバルセロナが優位

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レアル・マドリーより収入が1億7400万ユーロ少なかったにもかかわらず、バルセロナは6100万ユーロの営業利益を計上した。これは1700万ユーロにとどまったレアルを大きく上回る数字だ。

バルセロナの営業費用は9億2600万ユーロで、レアル・マドリーは11億4400万ユーロだった。ただし、両クラブがほぼ同水準の項目もある。それが人件費で、バルセロナはこの項目に5億1000万ユーロを充て、レアル・マドリーは5億1400万ユーロだった。

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また、選手の減価償却費もレアルの方が高く、1億1600万ユーロに対してバルセロナは8100万ユーロだった。その他の費用も同様で、レアルが5億1400万ユーロ、バルセロナが3億3500万ユーロとなっている。

これらの要因が重なったことで、収入規模がレアル・マドリーより小さいにもかかわらず、バルセロナがより良い営業成績を残せた理由が説明できる。

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しかし、この優位性は純財務損益には反映されなかった。財務損益の赤字は、バルセロナが8000万ユーロ、レアル・マドリーが4400万ユーロだった。

その他の項目を計上した結果、バルセロナは会計年度を1700万ユーロの赤字で終え、レアル・マドリーは2400万ユーロの黒字を計上した。

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差は貸借対照表に表れる

両クラブの財務状況と純資産を分析すると、構図はさらに大きく変わる。調査によれば、バルセロナの負債総額は25億7290万ユーロで、レアル・マドリーの22億4070万ユーロを上回っている。

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最も重要な差は純資産に表れている。レアル・マドリーが5億9830万ユーロのプラスである一方、バルセロナは純資産が1億5270万ユーロのマイナスとなっている。