バルセロナがベルナルド・シルバに強硬姿勢、移籍交渉は決裂か。

報道によると、バルセロナは今夏、元マンチェスター・シティのベルナルド・シルバ獲得へ強硬姿勢を示している。

『マルカ』によると、来季の補強計画には中盤の補強がなく、ロベルト・レヴァンドフスキ退団後の目標は純粋なストライカーの獲得だけだった。

左ウイングも補強ポイントで、ラシュフォードの買い取りか他選手獲得が検討された結果、アンソニー・ジョーダンが加入した。

守備陣はカンセロの獲得を優先し、退団があればセンターバックを中心に補強する方針だった。

一方、中盤には具体的な補強計画がなく、むしろ7人在籍しているため1人が退団すると見込まれていた。

昨季出場機会の少なかったマルク・カサドが退団候補とされていた。

代理人のホルヘ・メンデスは、マンチェスター・シティのベルナルド・シルバを勧めた。

この話は以前からあり、バルセロナは数シーズンにわたってシルバに興味を持っていたため、提案は歓迎された。

シルバは中盤から攻撃まで複数ポジションをこなす。契約満了でフリー移籍が可能だ。

バルセロナは実現可能と回答したが、その後、アトレティコ・マドリードやレアル・マドリードも興味を示し、年俸要求額が上昇した。

バルセロナは加入を容認するものの、条件付きだと通告した。

クラブは彼にトップ選手並みの高給を支払うつもりはない。スポーツディレクターのデコもその限界を明確に示している。

バルセロナは巨費を投じるつもりはなく、現有戦力以上の高給も提示できない。交渉は決裂した。

その後、シルバはバルセロナが移籍先候補の一つだったと認めつつ、他の選択肢も検討していると語った。

「最終的に自分を理解し、評価してくれるクラブを見つけることが最優先だ。決断は下した日に皆に伝える」と語った。

状況は変わらず、バルセロナはオファー額を引き上げるつもりはない。また、中盤の選手が一人が退団するまで移籍は進まない。

なお、マルク・カサドとベルナルド・シルバは同じ代理人ホルヘ・メンデスを抱えており、交渉がスムーズになる可能性もある。