バルセロナがバストーニ獲得に向け初のオファーを提示…インテルが応じる

バルセロナは、来夏の移籍市場において、インテル・ミラノのDFアレッサンドロ・バストーニを獲得するため、最初のオファーを提示した。

ここ数週間、バルセロナがバストーニの獲得に真剣な関心を寄せており、夏のディフェンス補強の主要なターゲットとしていると、多くの報道が伝えている。



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イタリアのメディア「スポルト・メディアスト」によると、バルセロナはアレッサンドロ・バストーニの獲得に向け、インテル・ミラノに4500万ユーロのオファーを提示した。

同メディアは、バルセロナがバストーニに対し、インテルで現在受け取っている年俸550万ユーロに対し、1シーズンあたり700万ユーロの年俸を含む契約を提示したと報じている。





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「スポルト・メディアスト」は、インテル・ミラノの経営陣がバルセロナのオファーを即座に拒否したと報じている。クリスティアン・キーヴォ監督率いるチームの中核選手を手放すには不十分だと判断したためだ。

インテル首脳陣は、バストーニの価値を6000万～7000万ユーロと見積もっている。これは、ワールドカップ予選プレーオフでイタリア代表がボスニアに敗れた際に退場処分を受けたことや、ユヴェントスとの「イタリア・ダービー」での不祥事への関与など、選手が最近困難な時期を過ごしているにもかかわらずである。

一方、バストーニは、バルセロナのようなビッグクラブで実力を試す機会に加え、大幅な給与アップが見込めることから、バルサからのオファーを検討する意向を示している。



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