アストン・ヴィラを率いるスペイン人指揮官ウナイ・エメリは、明日日曜日に「オールド・トラフォード」でプレミアリーグの一戦として両チームが対戦するのを前に、マンチェスター・ユナイテッドをバルセロナに匹敵するレベルのチームだと評し、今季の相手の成績に浮き沈みがあるとはいえ、この試合の難しさについて自軍の選手たちに警戒を呼びかけた。

イギリス紙「ザ・サン」が伝えた発言によると、エメリはマンチェスター・ユナイテッドとの対戦には並外れた努力が求められると強調し、チャンピオンズリーグでアストン・ヴィラを3対0の完封で下した際にバルセロナが見せたレベルを引き合いに出し、このイングランドのチームはイングランドおよびヨーロッパの大物相手に匹敵する実力を備えていると述べた。

アストン・ヴィラの監督はこう語った。「我々はバルセロナ戦で計画通りのパフォーマンスを見せたが、プレミアリーグとチャンピオンズリーグの最高水準に匹敵する極めて高いレベルを持つ相手の前では、それでは十分ではなかった」

そして次のように付け加えた。「我々はマンチェスター・ユナイテッドと対戦する。彼らはバルセロナのレベルにあるチームであり、それこそが選手たちとともに準備を進めている挑戦だ。これは途方もない努力を要する試練だ」

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エメリのこの発言は、アストン・ヴィラが直近5試合の無敗記録を継続し、リーグでの立場を強化しようとする試合を前にしたものだ。一方、マンチェスター・ユナイテッドはマイケル・キャリックの指揮のもとで立て直しを図っており、成績の低迷に苦しみ、今季のリーグ戦を通じてわずか1勝しか挙げられていない。

「オールド・トラフォード」でのアストン・ヴィラの任務は容易ではないように見える。というのも、エメリは監督としてのキャリアを通じて同スタジアムで一度も勝利を収めたことがなく、さらにチームはそこで様々な大会を通じて行った直近6試合に敗れており、これが今回の対戦の難しさをいっそう増している。

この点について、スペイン人指揮官はマンチェスター・ユナイテッドのスタジアムでのチームの過去の成績が挑戦の大きさを示す明確な指標だと指摘し、こう語った。「我々は4年前からそこで一度も勝てていない。つまり、これは我々にとって極めて難しい任務だということだ」

またエメリは、2年前に同じスタジアムでの両チームの対戦で目標達成に近づきながら、アストン・ヴィラがチャンピオンズリーグ出場の機会を逃した記憶を呼び起こし、「オールド・トラフォード」でプレーすることが自身と選手たちに大きな挑戦を課すものだと強調した。

今季のマンチェスター・ユナイテッドの不安定な立ち上がりを批判しつつも、エメリは同クラブが立て直す力を備えていることを強調し、昨季チャンピオンズリーグ出場を果たした名門であり、その対戦は依然として極めて難しいものだと指摘した。

アストン・ヴィラの監督は発言の締めくくりに、個人としてもチームとしても最高のパフォーマンスを見せる必要性を強調し、マンチェスター・ユナイテッドの本拠地からポジティブな結果を持ち帰るためには、チームに多大な努力と力強い戦いが必要だと力説した。