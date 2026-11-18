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また一人、セリエAで活躍する若手がイタリアを離れるかもしれない。フアン・ロドリゲスのことだ。カリアリの若きDFが、バルセロナの獲得候補に浮上している。

このニュースを報じたのはカタルーニャの日刊紙『スポルト』だ。ロドリゲスの母国ウルグアイにも噂はすぐに伝わり、広がった。同国では、この2005年生まれの選手が将来ラ・リーガでプレーする可能性が盛んに語られている。

スペインでは、バルセロナが数カ月前からロドリゲスを注視していると確信されている。元ペニャロール所属で、ディエゴ・フォルランの招集を受けて代表デビューを果たしたばかりのDFは、ピサカーネ率いるチームで徐々に出場機会を増やしてきた。当初はカリアリの選手起用の一角に静かに加わったが、ほどなくして不動のレギュラーとなった。昨季の時点ですでにセリエAで通用することを示し、ミランをヨーロッパリーグ行きに追い込んだゴールなど、いくつもの手応えを得た。その成長は今季序盤にも確認されている。

21歳のロドリゲスは、カリアリでセリエA通算25試合に出場している。カリアリは、移籍時に設けられた成績連動条項のボーナス条件が一部達成されたため、ウルグアイのクラブに50万ユーロも支払う必要があった。移籍金は500万ドル弱だった。また、ペニャロールは売却時に将来の再売却額の20％を受け取る権利を確保している。

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ウルグアイでも関心を集めるロドリゲスは、『ESPN』に自身の手本となった人物を明かした。「加入したとき、ジェリー・ミナが適応を助けてくれた。少し自分の庇護下に置いてくれたような感じだった」。さらに、『El Espectador Deportes』にはこう付け加えた。「僕はカリアリとウルグアイに集中している。 バルセロナが関心を持っているという噂については何も知らない」

この話題は今後も続きそうだ。ただ現時点で、バルセロナの関心は正式な交渉にも、オファーにも発展していない。だが先週金曜日、ウルグアイがアルゼンチンに2-1で勝利した試合では、バルセロナの関係者数人がボンボネーラを訪れ、このDFを間近で視察しようとしていた。ただし、ロドリゲスはその試合に出場しなかった。

イタリアでも複数のクラブが動向を追っている。ユヴェントスやインテルがその中に含まれ、インテルは成長を確認するためにスカウトを派遣していた。だが、イタリアの強豪勢はバルセロナに先んじるため、すぐに動く必要がある。