アトレティコ・マドリードは、ジュリアン・アルバレス獲得で前例のないジレンマに直面している。バルセロナがレヴァンドフスキ移籍で示した「悪知恵」と同じ手法を、自陣のスタッフも経験済みだ。

スペイン『マルカ』紙は、バルセロナがアルバレスに同じ戦略を再現しようとしていると報じた。 アルゼンチン人FWがアトレティコに去就を表明したことで、同策が再浮上した。これは2022年、バイエルンからポーランド人スターを引き抜いた手法と同じだ。

「私のキャリアは終わった」

レヴァンドフスキは2022年5月30日、「バイエルンでのキャリアは終わった。残留の可能性はない。去るべきだ」と発言し、狙い通り移籍を後押しした。

この発言で交渉は加速し、2か月後には5000万ユーロでバルセロナ加入が発表された。

その舞台裏を知る男、アレマニーが今もアトレティコにいる。

バルセロナは、アルヴァレスの言葉も同じ結果をもたらすと確信している。アトレティコには、当時バルセロナでレヴァンドフスキ移籍をまとめたスポーツディレクターのマテオ・アレマニがおり、彼はこの手法を熟知している。

彼はバルセロナ時代にレヴァンドフスキの引き抜きを指揮し、今や同じシナリオの反対側に立つ。過去と現在のはざまで板挟みだ。

アトレティコはバルセロナに対し、圧力行使だと批判している。

アトレティコはバルセロナの対応に強く反発し、フェアプレーに反してアルゼンチン人選手に発言をさせたとしている。

現在、ボールはアトレティコのコートにある。同クラブは、移籍を望む選手と、何が何でも獲得したいバルセロナの圧力という二重のプレッシャーに直面している。それでも、このゲームのルールを作ったのはアトレティコ自身だ。