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ラミン・ヤマルが2得点を挙げ、バルセロナはラ・リーガでアラベスに6-1と圧勝。連敗から立ち直った。ハンジ・フリック監督はこの鮮烈な巻き返しを受けて攻撃陣のスター選手たちを称賛するとともに、試合終盤に10代の逸材ヤマルを交代させた理由も説明した。

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バルセロナが勝利を取り戻す

ヤマルとラフィーニャがともに2得点を挙げ、バルセロナは土曜日にアラベスを相手にリーガで6-1の大勝を収めた。カンプ・ノウでの圧倒的なパフォーマンスでは、フェルミン・ロペスとアンソニー・ゴードンも得点を記録した。

この快勝は、ハンジ・フリック監督率いるチームにとって理想的な立て直しとなった。印象的な11連勝がパリ・サンジェルマンとレアル・マドリーへの連敗で止まった直後の一戦だった。アウェーチームのマリアーノ・ディアスは終盤に一矢を報いたが、バルセロナは容赦ない攻撃で既に大差をつけていた。

フリック監督がヤマル交代の判断を説明

ヤマルは今季、バルセロナとスペイン代表での全18試合に先発し、多くの試合に出場してきた。しかしフリック監督は、勝負が決したアラベス戦の最後の20分間、この10代の選手を交代させ、ようやく短い休息を与えることができた。バルセロナの指揮官は、ウインガーが決定的な活躍を見せたことで、交代させやすくなったと説明した。

今季わずか4度目となるヤマルの交代後、フリック監督は「2得点を挙げれば、ピッチを離れやすくなる」と認めた。「ハーフタイムに彼と話した。彼が1対1の場面で自信を取り戻すことは我々にとって重要だ。後半により長くプレーさせるのは良いことだが、出場時間を減らすことも重要だ」

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攻撃陣が最高の形で連敗から立ち直る

ホームのバルセロナは序盤から主導権を握り、ラフィーニャが先制点を決めた。続いてロペスがリードを2点に広げると、ラフィーニャが今季17点目を挙げて3-0とした。

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さらにヤマルは前半終了前、ペナルティーエリアの端から見事な連係を締めくくる4点目を決めた。後半には、当初オフサイドと判定された巧みなループシュートで、この試合自身2点目を挙げた。

フリック監督は攻撃陣全体の働きを喜び、こう語った。「ラミンにとって素晴らしい試合だったが、攻撃陣のレベルが見られたのも良かった。フェルミン、ラファもだ。この2連敗の後に私が見たかったのは、こういう姿だ。どう反応するかという点で、良い、正しい反応だった」

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フリック監督率いるチームを待つ大一番

リーガで大勝し、調子を取り戻したバルクは、再び欧州の大会に目を向けなければならない。火曜日にはチャンピオンズリーグの重要な一戦で、アストン・ヴィラをカンプ・ノウに迎える。

その後も厳しい日程は続き、来週末には上位同士の大一番が控える。フリック監督率いるチームは敵地でアトレティコ・マドリーと対戦する。この注目のリーグ戦を含む重要な2試合が、次の代表ウィークを迎えるクラブの勢いを左右することになる。