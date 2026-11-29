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パリ・サンジェルマンが冬の移籍市場で動く可能性が浮上し、欧州の複数クラブの思惑を揺さぶっている。主力の一部が負傷に見舞われるなか、同クラブは新たな攻撃陣の補強に門戸を開いた。

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前線強化の候補として名前が挙がっているのが、アスレティック・ビルバオに所属するスペイン人ウイング、ニコ・ウィリアムズだ。パリ・サンジェルマンのフットボールアドバイザーを務めるルイス・カンポスは、フヴィチャ・クワラツヘリアとデジレ・ドゥエの離脱によってチームが抱える苦境に言及したうえで、冬の移籍市場に参入する可能性を認めていた。

カンポスは自身のSNSに投稿したメッセージで次のように述べている。「我々は自分たちが何を求めているかを理解しており、それが自信につながっている。やるべきことはやったし、会長や監督、スタッフの声にも耳を傾けてきた。恐れることなく前に進む。このチームの柱であるクワラとドゥエを失ったことは確かに問題だが、我々は歩みを止めない」

さらにカンポスは「我々は冷静で、団結しており、自信を持っている。クラブの内外で解決策を探しているところだ。12月1日に選手と契約することはできない」と付け加えた。

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カンポスはまた、クラブの補強の動きをめぐって広まった数々の噂を批判し、その一部は嘘やでっち上げであり、必ずしもパリ・サンジェルマンの利益とは結びつかない別の思惑に基づくものだと断じた。カンポスの発言は欧州のクラブの注目を集めている。パリ・サンジェルマンが来年1月に自分たちのスター選手をめぐる交渉に乗り出してくるのではないかとの懸念があるためだ。とりわけ同クラブには、攻撃陣の離脱を埋めるために大物選手の獲得へ動けるだけの資金力がある。

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こうしたなか、ニコ・ウィリアムズに加え、レアル・ベティスに所属するモロッコ人のアブデ・エザルズリ、ライプツィヒのウイングであるアントニオ・ヌサ、チェルシーのエステヴァン・ウィリアンの名前が繰り返し取り沙汰されている。なかでもスペイン人ウイングの名前は、フランスのクラブが獲得を望んでいるとの報道が出回ったことで特に注目を浴びた。そのため、土曜日の夜にアスレティック・ビルバオがマラガに4-3で勝利した後、記者たちはパリ・サンジェルマンからの関心が事実かどうかを本人に問いただした。

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24歳の同選手は、自身の将来やフランスの首都への移籍に対する考えについて、明確な答えを示さなかった。ウィリアムズは「自分の周りで何が起きているのか、あまりよく分かっていない。自分のチームに集中しているし、成長を続けたい。次の試合のことを考えている」と語るにとどめた。交渉の存在を認めることも、パリ・サンジェルマンの関心を否定することもなく、憶測の余地を残した形だ。これはフランスの『フット・メルカート』が伝えている。

ニコ・ウィリアムズはアスレティック・ビルバオと2035年までの長期契約を結んでおり、契約には9500万ユーロの違約金条項が含まれている。これが大きな財政的障壁となり、移籍を困難にしている。同選手は攻撃面での能力を備えながらも、2025-26シーズンは期待された水準のパフォーマンスを発揮できず、今シーズン序盤も苦しんだ。

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このスペイン人ウイングは、パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督から高い評価を受けている。ルイス・エンリケ監督はスペイン代表を率いていた当時から同選手の能力を買っており、ラ・ロハに初めて招集したのも同監督だった。

ニコ・ウィリアムズはかつてバルセロナへの移籍が有力視されていた。バルセロナは左ウイングの強化に向けた最重要ターゲットに同選手を据えていたが、獲得の試みは頓挫し、ウィリアムズはアスレティック・ビルバオでキャリアを続けることとなった。違いを生み出す能力とサイドでのプレーが評価され、同選手はカタルーニャのクラブ内で高く評価されていた。

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