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ロナルド・アラウホはアンフィールドで瞬く間にファンの人気者となり、マージーサイドでの長期的な将来をめぐる憶測が高まっている。夏にバルセロナから1シーズンの期限付き移籍でリヴァプールに加入したウルグアイ代表は、完全移籍の可能性についてついに言及した。

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マージーサイドでいきなり存在感を発揮

バルセロナのキャプテンとして過ごした期間の終盤に不満を募らせていたアラウホは、環境を変えようとした。リヴァプールは1シーズンの期限付き移籍でアラウホを獲得。契約には4700万ポンドの買い取りオプションが含まれている。

ウルグアイ人のアラウホはイングランドのサッカーにすんなりと適応した。アンドニ・イラオラ監督の下で先発の右サイドバックとして活躍し、瞬く間にアンフィールドのファンから熱狂的な支持を集める存在となった。

先を見据えすぎず、今に集中

絶大な人気を集め、完全移籍を求める声が高まる中でも、アラウホは先を見据えすぎない姿勢を貫いている。最近の『スカイスポーツ』のインタビューでは、新たなファンからの温かい歓迎に感謝しつつ、長期契約については明言を避けた。

「皆さんからの愛情に感謝している。本当にありがたい。心からありがとう！」と語ったアラウホは、続けてこう話した。「［ただ］、まだ時間はたくさんある。彼らが決断を下した時に何が起こるか分からない以上、将来については話せない。まだ何カ月も残っているからね」

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「毎日を楽しみ、自分にできるすべてを出し切り、努力と成長を続け、タイトルを獲得できるようチームに貢献したい」

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今シーズンに集中

期限付き移籍中のアラウホは、夏にどこでプレーするかを考えるよりも、リヴァプールでタイトルを獲得することに全力を注いでいる。自身の考えについて、こう付け加えた。「チームを強く信じている。経験豊富な選手、若い選手、そして非常に才能のある選手がそろった素晴らしいチームだ。僕は努力を続けなければならないし、将来どうなるかはその時に分かる」

ピッチ上での貢献も、その決意を裏付けている。チャンピオンズリーグのビジャレアル戦では印象的なゴールで観客を熱狂させ、その後のブライトン戦とチェルシー戦では守備で圧巻のパフォーマンスを連続して披露し、両試合でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。

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欧州の舞台で巻き返しへ

アラウホの目下の課題は、アーセナルに0－1で敗れた悔しい一戦からリヴァプールが立ち直るのを助けることだ。リヴァプールは水曜夜、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでフェネルバフチェとの厳しいアウェー戦に臨む。

この重要な欧州での一戦でも、際立った好調を維持することが欠かせない。アラウホが傑出したプレーを続ければ、シーズンが進むにつれてバルセロナとの長期的な結びつきはさらに弱まっていくだろう。