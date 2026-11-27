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マルク・カサドが番組『ヒガンテス』のインタビューに応じ、デポルティボ・ラ・コルーニャとバルセロナの近況について語った。両チームは明後日の日曜日、リアソールで対戦する。

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マルク・カサドは現在、バルセロナからのレンタルでデポルティボ・ラ・コルーニャでプレーしている。

カサドの発言を伝えたのはスペイン紙『スポルト』だ。カタルーニャのクラブを熟知するこのMFは、試合に向けていくつかの情報を監督に伝えることができたと明かしている。

カサドは「僕たちの役に立つかもしれないことをいくつか監督に伝えることができた。準備は終わったし、あとはピッチの上でそれを証明する時だ」と説明した。

一方でカサドは、ハンジ・フリック率いるバルセロナとの対戦が厳しいものになると警戒感も示した。

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「サッカーではどんなチームでも、どんな相手にもダメージを与えることができる。バルセロナは世界最高のチームのひとつだし、非常に難しい試合になるだろう」

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カサドはまた、バルセロナのロッカールームで親しい間柄にある選手のひとり、アレハンドロ・バルデとの関係についても語った。

「一番強い絆があるのはバルデだと思う。彼が今置かれている状況は残念に思っている。出場機会を得たときには、うまくいくよう心から願っているし、彼は本来の実力を示すことができたと思う」

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さらにマルク・カサドは、プレースタイルをめぐって批判を受けているラミン・ヤマルを擁護した。

このMFは、個人での仕掛けを数多く試みるヤマルを批判しながら、同時に自由奔放なサッカーやストリートサッカーの復活を求めるのは矛盾していると考えている。

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「ラミン・ヤマルがいろいろなことをやろうとしすぎると批判されているのを見ると笑ってしまう。そのくせ、僕たちが路上で育ってきたようなサッカーが消えてしまったと嘆くんだからね。ネイマールのような選手がいてほしいと言いながら、同時にラミンを批判している。メッシだって批判されていたんだ」

加えてマルク・カサドは、自身の動画が物議を醸したことを受け、デポルティボの施設に関する発言についても釈明したいと考えていた。

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「デポルティボの施設について話した動画への反響には心を痛めた。僕はいつだってバルセロナの幸せを願っている。あのコメントは適切ではなかったと思うし、誤解されてしまったことを申し訳なく思った」と認めている。

最後にこのMFは、デポルティボ・ラ・コルーニャへの適応と、新加入選手たちのチームへの合流について前向きに評価した。

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「チームへの溶け込みはスムーズで、居心地もいい。新しく加わった僕たちはチームが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、プラスをもたらすことだけを考えている。クラブもそれを評価してくれているのは明らかだ」