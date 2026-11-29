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ドイツ人GKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンが、オランダのアヤックスで再び負傷者リストに名を連ねた。

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昨夏にバルセロナからレンタル移籍でアヤックスに加入したテア・シュテーゲンは、日曜夜に行われたエールディヴィジの重要な一戦、フェイエノールト戦を欠場した。約2週間、戦列を離れることになる。

また、『スポルト』紙によると、アヤックスのミチェル・サンチェス監督が、新たなデ・クラシケルとなったこの試合の開始前に、このニュースを認めたという。

テア・シュテーゲンは先週木曜、UEFAカンファレンスリーグのFCトゥーン戦で負傷した。

守護神は試合中に体の痛みを感じ始め、初期検査の結果、メディカルスタッフは軽度の問題と判断した。

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それでもアヤックスのコーチングスタッフは、首都クラブを待ち受ける今後の日程を考慮し、テア・シュテーゲンの回復をリスクにさらさないことを選んだ。

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ミチェル監督自らがESPNの取材に応じてドイツ代表GKの状態を詳しく説明し、離脱期間についての当初の見通しを示した。

指揮官は「先週の木曜日にすでに少し痛みを感じていたが、軽いケガだ」と語った。

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さらに「医師によれば、テア・シュテーゲンは回復に2週間ほど必要かもしれないとのことだ。だが、ケガに対しては常に慎重でなければならない」と付け加えた。

ドイツ人GKの負傷は、シーズンの重要な局面で起きた。ウィンターブレイクを前に、ミチェル監督率いるチームにはさまざまな大会での試合が控えており、継続性を保ちつつ、選手の体力を適切に管理することが求められる。

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具体的には、アヤックスはカップ戦でFCデン・ボス、エールディヴィジでFCユトレヒト、カンファレンスリーグでシント＝トロイデンと対戦する。その後はSCカンブール、大陸大会でヘタフェと戦い、最後にゴー・アヘッド・イーグルスと対戦する。

こうした連戦により、アヤックスのコーチングスタッフは正GKを欠くなかで、調整を施し、解決策を見いだすことを迫られている。

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この期間はマルテン・バイスがゴールマウスを守る。フェイエノールト戦でも、すでにそうだった。

バイスはシーズン屈指の注目カードで、アヤックスのゴールを守る重責を担った。両クラブの歴史的な因縁から、この一戦は常に特別な重みを持つ。

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テア・シュテーゲンの欠場は、両チームが勝ち点を分け合ったデ・クラシケルにおける最大のトピックの一つとなった。

フェイエノールトとアヤックスは1-1で引き分けた。リーグの順位争いにおいて極めて重要な一戦だったが、それぞれの目標に応じて、両チームにとって結果の受け止め方は異なるものとなった。

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ライバルの足踏みで最も得をしたのはアイントホーフェンだ。先にゴー・アヘッド・イーグルスに勝利して自らの役割を果たしており、この結果で首位での差を広げた。

これによりアイントホーフェンは、アヤックスに3ポイント差、フェイエノールトに6ポイント差をつけている。