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バルセロナは、サウジアラビアのアル・ヒラルからレンタル移籍中のポルトガル人DFジョアン・カンセロという、現在の主力選手の一人を残留させるべく、静かに動きを進めている。

カタルーニャのクラブは昨年1月、サウジアラビアのアル・ヒラルから今シーズン終了までの期限付き移籍でカンセロを獲得した。

31歳のこのポルトガル人選手にとって、これはバルサでの2度目の在籍となる。2023-2024シーズンには、当時の所属クラブであるイングランドのマンチェスター・シティからレンタル移籍し、成功を収めていた。

欧州の選手・監督の移籍に詳しいイタリア人ジャーナリスト、ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、カンセロはバルセロナに残留したいという明確な意向を示しており、クラブもこの動きを歓迎している。ただし、チームの財政状況に見合った給与の調整に選手が同意することが条件となる。

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ファブリツィオ・ロマーノ氏は、X（旧Twitter）の投稿で次のように述べた。「バルセロナは選手の代理人であるホルヘ・メンデス氏に対し、このポルトガル人サイドバックを残留させたいという正式な意向を伝え、すでにその詳細について話し合いが始まっている」。

ロマーノ氏は次のように強調した。「カンセロ自身も残留に強い意欲を示しており、自身をクラブのサポーターと見なし、クラブ内で幸せを感じている」。

一方、ジョアン・カンセロのサウジアラビアのアル・ヒラルとの契約は2027年夏まで残っているため、今後の移籍の仕組みや枠組みを決定するため、バルセロナとアル・ヒラルとの間で並行して交渉が進められている。