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FCバルセロナが今冬の守備強化に向け、アレッサンドロ・バストーニを獲得候補に挙げている。スカイスポーツとマッテオ・モレットが報じた。

イタリア人DFは昨夏にも同クラブと交渉を進めていたが、土壇場でハンジ・フリック監督が否定的な判断を下した。

しかし、現在のバルセロナは状況が異なる。左利きのセンターバックがおらず、パウ・クバルシの適切なパートナーを探している。

代表戦による中断期間の前には、フリック監督が緊急措置としてフレンキー・デ・ヨングを最終ラインで起用したほどだ。

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これまでにもYouri BaasとRuud Nijstadのバルセロナ移籍がメディアで取り沙汰されていた。両者とも左利きのセンターバックだ。

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一方、バルサはバストーニにも引き続き目を向けている。イタリア人DFはインテルと2028年半ばまで契約を結んでおり、その価値は6500万ユーロとされる。

テクニカルディレクターのデコは、インテルに所属する27歳の守備選手を高く評価している。来週、フリック監督の説得を試みる予定だが、ドイツ人指揮官は依然として懸念を抱いている。

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バストーニは18歳の時にアタランタから4000万ユーロでインテルに加入した。インテルはすぐにパルマへ期限付き移籍させたが、復帰後は常に先発でプレーしている。

イタリア代表として46試合に出場しているバストーニは、インテルでは通算311試合に出場。11ゴール、30アシストを記録している。