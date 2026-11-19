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FCバルセロナは依然としてルート・ナイスタットに強い関心を寄せている。FCトゥウェンテに所属する18歳のDFは、守備陣を強化するための最有力候補とみられている。

ナイスタットはまだ18歳ながら、今季はトゥウェンテの全試合で先発出場している。昨季もすでに20試合に出場していた。

その成長をバルサも見逃していない。クラブは左利きのセンターバックを懸命に探しており、エールディビジに目を向けている。

『SPORT』によると、バルサはユーリ・バースを補強候補とみている。また、ナイスタットも以前からスポティファイ・カンプ・ノウへの移籍が取り沙汰されている。

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昨夏には、テクニカルディレクターのエリック・テン・ハーグが条件を改善した契約を提示し、ナイスタットをエンスヘーデに引き留めた。ただ、ナイスタットが今季をトゥウェンテで終えるかは、まだ分からない。

木曜日の『Relevo』の報道によれば、獲得の機会をうかがっているのはバルサだけではない。バイエルンとチェルシーも冬のオファーを検討しているという。

『Transfermarkt』によるナイスタットの評価額は1800万ユーロ。トゥウェンテが正確にいくらを要求するかは、まだ明らかになっていない。

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前回の代表活動期間には、ナイスタットもオランダU-21代表に帯同した。U-21欧州選手権の出場権を懸けてデンマークと争うチームのメンバーに入っていた。

結局、2試合ともベンチで過ごすことになった。それでもオランダは2試合合計5-3で勝利し、U-21欧州選手権の出場権を手にした。