移籍情報に詳しいマッテオ・モレット氏によると、イングランドの最多優勝クラブは冬の移籍市場での獲得に向け、2人のMFをリストアップしているという。バルセロナのフェルミン・ロペスとアトレティコ・マドリーのパブロ・バリオスだ。

ただ、両選手とも現在のクラブで高く評価されており、獲得は難しいとみられる。特にロペスはここまで際立った活躍を見せている。バルセロナでの公式戦13試合で6ゴールを挙げ、さらに6ゴールをアシストした。バリオスもアトレティコで主力の座を占めている。

一方、ユナイテッドは夏にすでに3人のセントラルMFに計1億7000万ユーロ超を費やしていた。カルロス・バレバに7600万ユーロ弱、アンドレイ・サントスに5600万ユーロ、ユーリ・ティーレマンスに4100万ユーロを投じている。

だが、レッド・デビルズが補強を必要としているのは中盤だけではない。The Athletic によると、ユナイテッドは左サイドバックの補強も望んでいる。その候補の一人として、RBライプツィヒのダヴィド・ラウムの名前が挙がっている。

選手層の問題は、クラブ全体が置かれた厳しい状況を映し出している。マンチェスター・ユナイテッドは近年のクラブ史上でも屈指の危機に陥り、クラブ史上最悪のシーズン序盤を過ごしている。

第9節を終えてわずか1勝で、レッド・デビルズは順位表の下位に沈んでいる。土曜日にはチェルシーに0-2で敗れ、さらに黒星を重ねた。その前の週末にAFCボーンマスに0-3で完敗した時点で、マイケル・キャリック監督の解任を求める声が上がっていた。かつてユナイテッドでプレーしたキャリックは、暫定監督として成功を収めた後、5月にルベン・アモリムの後任として2年契約を結んでいたが、ひとまず続投を認められた。

後任候補としては最近、複数の著名な指導者の名前が挙がっている。その中にはアントニオ・コンテや、現在ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンを率いるファビアン・ヒュルツェラーも含まれる。一方、元代表監督のユリアン・ナーゲルスマンは、すでに候補から外れたとみられている。