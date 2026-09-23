ハンジ・フリック監督は、バルセロナの守備陣の傷を癒すための戦術的な答えを見つけたようだ。アンドレアス・クリステンセンがセビージャ戦での負傷により、1カ月半以上にわたってピッチを離れる状況の中でのことだ。

スペイン紙『スポルト』によれば、19歳のガーナ人若手ディフェンダー、ハフィズ・ガリバが、トップチームを支える有力候補として今、頭角を現しているという。これは、バルセロナのBチームでの並外れた活躍と、リーグ開幕から3試合連続で無失点を保ったことによるものだ。

バルセロナはいかにしてレアル・マドリードの牙からこの逸材を奪い取ったのか

ガリバがここに至るまでの物語は、ドラマチックな筋書きをはらんでいる。彼は貧しいアクラの路地からそのキャリアをスタートさせ、その後「マルセ」財団に見いだされた。そしてスペイン到着後すぐにトップクラブへ加入することを妨げる官僚的な障害があったため、カタルーニャ4部の「コドゥラル」でプレーしていた。

リーグのレベルは高くなかったものの、彼の傑出したプレーは両巨頭のスカウトの間で大きな反響を巻き起こした。そして驚くべきことに、レアル・マドリードとバルセロナはともにスカウトを派遣してピッチ上のガリバを視察し、同時に獲得のための正式なオファーを提示したと『スポルト』は伝えている。

バルセロナのフロントは、アカデミー担当のトニ・エルナンデスによる迅速な動きを通じて、賢くこの争奪戦を制した。エルナンデスは選手にカタルーニャのプロジェクトを納得させ、正式に「ラ・マシア」への加入へと導き、レアル・マドリードのフロントはこの賭けに敗れた。

フリックのスタイルにとって理想的な戦術

『スポルト』は、ガリバが夏の初めに彼を襲った不運をすぐに乗り越えたと指摘した。突発的なウイルス感染により、イングランドでのキャンプに参加できなかったのだ。このガーナ人ディフェンダーは着実にコンディションを取り戻し、Bチームの布陣において揺るぎない柱となった。

この活躍は、選手の特性をよく知るハンジ・フリックの目を引いた。このドイツ人監督のスタイルはハイラインの守備を基盤としており、そのためには背後のスペースをカバーするための卓越したスピードを持つディフェンダーが必要となる。それこそがガリバの最も際立った特徴だ。

試合の過密日程と現在の負傷者の状況を受けて、ガリバの評価はさらに高まり、トップチームでの切り札となりつつある。バルセロナはファンにこの恩返しをすることになる。それは、伝統的なライバルを出し抜いた見事な一手だったと、時が証明した移籍だ。

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