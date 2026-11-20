騒がしい状況の中で安定を探る
最近の戦績を振り返り、マレスカ監督は冷静に状況を捉える必要性を強調した。とりわけ、シティを率いる最初のプレミアリーグのシーズンは華々しく幕を開け、チームを大会史上、監督就任後の最多記録となる7連勝に導いていた。しかし、シティはその後、代表ウィーク前の試合で3敗を喫した。代表ウィーク明けの土曜日には、ホームでフラムと対戦する。
「試合に勝つにも負けるにも、必ず理由があると思う。それは間違いない。ただ、バランスの問題だ」とマレスカ監督は説明した。「勝っていた当初も完璧ではなかったし、直近の3試合で負けたときも、それほど悪かったわけではない。だから、その両者の間で適切なバランスを見つけることが大事なんだ。新しい選手たち、新しい監督を迎えたのだから、これも過程の一部だ」
成功を収めるシーズンでさえ、障害なく進むことはめったにないと、マレスカ監督はよく理解している。タイトルを目指す上では逆境もつきものだと、サポーターに改めて伝えた。「重要なことを成し遂げるシーズンには、必ず困難な時期もある。私は3冠を達成したシーズンにもここにいたが、悪い時期はあった。勝ち点を落とすのは普通のことだし、シーズンの一部だ。私たちのように、新しい監督や選手を迎え、すべてが変わって新たなスタートを切った場合はなおさらだ」
ドンナルンマを擁護
代表ウィーク中は個々の選手への厳しい目も強まり、特にジャンルイジ・ドンナルンマが注目された。イタリア人GKはUEFAネーションズリーグの代表戦で苦しい時期を過ごした。イタリアが3-1で勝利したフランス戦では、目立つミスによってフランスに先制を許し、その後のベルギー戦では4失点した。また、2026-27シーズンのマンチェスター・シティでも、いくつかの高くつくミスを犯している。アストン・ヴィラ戦ではニコラス・ジャクソンに得点を許すミスをし、RBライプツィヒ戦ではニアサイドを空けたところをリドル・バクーに角度のない位置から決められた。チャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンに2-4で敗れた試合のパフォーマンスも批判を受けた。
マレスカ監督は正GKを全面的に擁護し、ミスを認めつつもシュートを防ぐ能力を評価した。「彼は良いプレーをしている」と、マレスカ監督はドンナルンマについて語った。「代表ではビルドアップでミスをしたと思う。だが、イタリアではその試合のマン・オブ・ザ・マッチだった。良いセーブを何度も見せた。私たちは直近の試合でいくつかミスをした。ジジもその一人だ。本人も分かっている。もうミスをしないことを願っている。フラム戦では先発する」
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移籍金による重圧について
チェルシーから約1億2500万ポンドの移籍金でシティに加入したエンソ・フェルナンデスにも、同じように厳しい視線が注がれている。アルゼンチン人MFは今シーズンここまで公式戦14試合に出場し、2得点1アシストを記録。スタンフォード・ブリッジからの高額移籍を受け、そのプレーは厳しく吟味されている。
「エンソがピッチにいた試合でも勝っている。負けると、私たちは皆、その理由を探そうとして、時にはこれが原因だ、あれが原因だと考える。それは分かっている」とマレスカ監督は続けた。「時には、もっとバランスが必要なのかもしれないし、ピッチに立つ選手を変える必要があるのかもしれない。試合によって違う。ただ、エンソがいて勝った試合も、負けた試合もある。エンソだけの問題ではない。選手にいくら支払うかは私にはコントロールできない。彼は絶対にミスをしないはずだと思う人もいるだろう。だが、彼も人間であり、ミスをすることはある」
シティは一戦ずつ
年末の重要な時期が近づく中、マレスカ監督は優勝争いや2027年に獲得し得るタイトルについての議論には乗ろうとしない。マンチェスター・シティは現在、プレミアリーグで勝ち点21の3位。2位ブライトンとは1ポイント差、前回王者アーセナルとは6ポイント差だ。それでもシティの指揮官は「一戦ずつ」という方針を掲げ、手ごわいフラムを破るという目の前の課題だけに集中している。
「土曜日のフラム戦に勝つことが、私の最大の目標だ。一戦ずつ臨みたい」と明言した。「2月や3月のことは考えたくない。次の試合に集中したい。そして3月やシーズンの終わりを迎えたときに、自分たちがどこにいるかを見て、目標を定めればいい」