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マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は、フラムとのプレミアリーグ再開初戦を前に、冷静に状況を捉えるよう求めた。代表ウィーク前に成績が落ち込んだ中、イタリア人指揮官は、注目を集める主力選手たちを高まる外部からの重圧から守ろうとしている。

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騒がしい状況の中で安定を探る

最近の戦績を振り返り、マレスカ監督は冷静に状況を捉える必要性を強調した。とりわけ、シティを率いる最初のプレミアリーグのシーズンは華々しく幕を開け、チームを大会史上、監督就任後の最多記録となる7連勝に導いていた。しかし、 シティはその後、代表ウィーク前の試合で3敗を喫した 。代表ウィーク明けの土曜日には、ホームでフラムと対戦する。

「試合に勝つにも負けるにも、必ず理由があると思う。それは間違いない。ただ、バランスの問題だ」とマレスカ監督は説明した。「勝っていた当初も完璧ではなかったし、直近の3試合で負けたときも、それほど悪かったわけではない。だから、その両者の間で適切なバランスを見つけることが大事なんだ。新しい選手たち、新しい監督を迎えたのだから、これも過程の一部だ」

成功を収めるシーズンでさえ、障害なく進むことはめったにないと、マレスカ監督はよく理解している。タイトルを目指す上では逆境もつきものだと、サポーターに改めて伝えた。「重要なことを成し遂げるシーズンには、必ず困難な時期もある。私は3冠を達成したシーズンにもここにいたが、悪い時期はあった。勝ち点を落とすのは普通のことだし、シーズンの一部だ。私たちのように、新しい監督や選手を迎え、すべてが変わって新たなスタートを切った場合はなおさらだ」

ドンナルンマを擁護

代表ウィーク中は個々の選手への厳しい目も強まり、特にジャンルイジ・ドンナルンマが注目された。イタリア人GKはUEFAネーションズリーグの代表戦で苦しい時期を過ごした。イタリアが3-1で勝利したフランス戦では、目立つミスによってフランスに先制を許し、その後のベルギー戦では4失点した。また、2026-27シーズンのマンチェスター・シティでも、いくつかの高くつくミスを犯している。アストン・ヴィラ戦ではニコラス・ジャクソンに得点を許すミスをし、RBライプツィヒ戦ではニアサイドを空けたところをリドル・バクーに角度のない位置から決められた。チャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンに2-4で敗れた試合のパフォーマンスも批判を受けた。

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マレスカ監督は正GKを全面的に擁護し 、ミスを認めつつもシュートを防ぐ能力を評価した。「彼は良いプレーをしている」と、マレスカ監督はドンナルンマについて語った。「代表ではビルドアップでミスをしたと思う。だが、イタリアではその試合のマン・オブ・ザ・マッチだった。良いセーブを何度も見せた。私たちは直近の試合でいくつかミスをした。ジジもその一人だ。本人も分かっている。もうミスをしないことを願っている。フラム戦では先発する」

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移籍金による重圧について

チェルシーから約1億2500万ポンドの移籍金でシティに加入したエンソ・フェルナンデスにも、同じように厳しい視線が注がれている。アルゼンチン人MFは今シーズンここまで公式戦14試合に出場し、2得点1アシストを記録。スタンフォード・ブリッジからの高額移籍を受け、そのプレーは厳しく吟味されている。

「エンソがピッチにいた試合でも勝っている。負けると、私たちは皆、その理由を探そうとして、時にはこれが原因だ、あれが原因だと考える。それは分かっている」とマレスカ監督は続けた。「時には、もっとバランスが必要なのかもしれないし、ピッチに立つ選手を変える必要があるのかもしれない。試合によって違う。ただ、エンソがいて勝った試合も、負けた試合もある。エンソだけの問題ではない。選手にいくら支払うかは私にはコントロールできない。彼は絶対にミスをしないはずだと思う人もいるだろう。だが、彼も人間であり、ミスをすることはある」

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シティは一戦ずつ

年末の重要な時期が近づく中、マレスカ監督は優勝争いや2027年に獲得し得るタイトルについての議論には乗ろうとしない。マンチェスター・シティは現在、プレミアリーグで勝ち点21の3位。2位ブライトンとは1ポイント差、前回王者アーセナルとは6ポイント差だ。それでもシティの指揮官は「一戦ずつ」という方針を掲げ、手ごわいフラムを破るという目の前の課題だけに集中している。

「土曜日のフラム戦に勝つことが、私の最大の目標だ。一戦ずつ臨みたい」と明言した。「2月や3月のことは考えたくない。次の試合に集中したい。そして3月やシーズンの終わりを迎えたときに、自分たちがどこにいるかを見て、目標を定めればいい」