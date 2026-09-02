ババディ、PSVで行き詰まった末に活路を見いだす

PSVは水曜日、クラブの公式サイトを通じて、イサーク・ババディが退団すると発表した。21歳のMFはシーズン終了までスパルタ・ロッテルダムへ期限付き移籍し、同クラブは買い取りオプションも確保している。

短いプレスリリースには「PSVはスパルタでのババディの活躍を祈っている」と記されている。若きMFはPSVと2027-28シーズン終了後まで契約を結んでいる。

フィリップス・スタディオンでは、21歳のMFは多くの出場機会を得られていなかった。そのため、ババディはPSVから移籍を認められていた。火曜日には『Voetbal International』が、フォルトゥナ・シッタートとスパルタの両クラブが獲得に関心を示しており、後者が新天地になるとすでに報じていた。

「イサークは、我々がスパルタに迎え入れた多才な選手だ。中盤でもサイドでもプレーできるし、最も多くの試合をこなしてきたのは『10番』のポジションだ」と、スパルタの公式サイトでババディ加入についてテクニカルディレクターのヘラルト・ナイカンプはコメントしている。

「イサークはスルーパス、ドリブル、そして戦術眼によって、スパルタのスカッドに質と創造性を加えてくれる。買い取りオプション付きのレンタルでイサークを迎え入れられたことをうれしく思っているし、今シーズンは彼と集中的に取り組んでいくことを楽しみにしている」と、ナイカンプは今季に向けたババディ加入を大いに喜んでいる。

ババディはここまで、クラブのトップチームで公式戦35試合に出場。その中で3ゴール1アシストを記録している。

ただ、現時点ではピーター・ボスの構想にあまり入っていない。実際、PSVトップチームでの最後の試合出場は昨年5月だった。

それには、ババディが昨季ロイヤル・アントワープFCへ期限付き移籍していたことも関係している。同クラブでは公式戦21試合に出場した。