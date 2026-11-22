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ヨルダン代表を率いるバドゥ・ザキ監督が、オーストラリアとの親善試合に勝利した後、今後のヨルダン代表について明確なメッセージを発信した。退任の可能性を伝えるメディア報道が出るなか、指揮官は代表チームの強化と、目標達成に向けた取り組みの継続に集中していることを強調している。

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モロッコ人指揮官は、モロッコメディア「Hesport」の取材に対し、オーストラリア代表に対する勝利は、教訓や気づきを引き出し、今後の重要な戦いに向けた準備に生かすための大切な機会だと語った。そのうえで、サッカーにおいて勝利は依然として重要だが、親善試合を戦う唯一の目的ではないと指摘している。

ザキ監督は、今回の勝利は選手たちが注いだ多大な努力に加え、各スタッフの仕事、さらにはヨルダンサッカー協会の尽力がもたらしたものだと説明。この好結果はチーム内の結束した取り組みの大きさを反映しており、今後の挑戦に向けた準備を続けるうえでチームに弾みを与えるものだとの見方を示した。

また、指揮官は自身の関心が結果だけにとどまらず、取り組みを継続し、成長し、パフォーマンスを向上させることにも及んでいると強調。ヨルダン代表には今後さらに高いレベルを示せるだけの十分なポテンシャルがあり、真剣さと規律を保ち続ければ、チームは目指す目標に到達できると力説した。

こうしたなかでモロッコ人指揮官は、勝利を土台にさらに前進するためには、手にした成果に満足することなく真摯な取り組みを続ける必要があると指摘。選手たちのパフォーマンスを高め、今後の重要な戦いに立ち向かうチームの力を、ヨルダン代表に寄せられる期待にふさわしい形で強化していく必要性にも言及した。

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一方でザキ監督は、自身の退任の可能性を伝えたメディア報道についても触れ、自分はプロの監督であり、ヨルダンサッカー協会の関係者や選手、サポーターとは良好な関係を築いていると強調。ヨルダンサッカー界のさまざまな立場の人々との関係性について示唆した。

ザキ監督は最後に、自身にとっての最優先事項は与えられた任務を果たし、代表チームの強化に取り組むことだと改めて強調。ピッチの外で起きていることにはあまり関心を払っていないと語り、会見を締めくくった。