ヨルダン代表の新監督バドゥ・ザキは、「ヨルダン代表」が発展を続け、力強い結果を残すために必要なあらゆる要素を備えていると強調し、近年の成果は決して偶然ではなく、総合的な躍進と優れた世代の選手たちの登場が結実したものだと力説した。

ザキは、2026年ワールドカップ出場へとチームを導いた同胞のジャマル・セラミの後任としてヨルダン代表の指揮を執ることになった。それ以前には、フセイン・アムータが2023年アジアカップ決勝と2025年アラブカップ決勝へとチームを導いていた。

ザキは国際サッカー連盟（FIFA）の公式サイトでの発言の中で、ヨルダンの監督に就任することは自身のキャリアにおける「新たな章であり、新たな挑戦」だと述べ、近年歴史的な成果を収めてきた代表を率いることへの喜びを表した。

モロッコ人指揮官は、ヨルダンサッカーが遂げた発展が代表チームのレベルと成績に明確に反映されていると指摘し、自らの目標はこれまで築き上げてきたものの上にさらに積み上げていくことであり、チームのアイデンティティを保ちつつ、組織的でバランスの取れた代表を作り上げ、サウジアラビアで開催される2027年アジアカップをはじめとする今後の大会に備えることだと強調した。

ザキは、ヨルダン代表を長期間にわたって見てきたことで、選手たちの技術的・戦術的・個人的な能力をよく把握できていると説明し、現段階ではすべての選手のコンディションを評価し、利用可能な選択肢を検討しながら、チームの安定を維持していると述べた。

ヨルダンが成し遂げた飛躍の理由について、ザキは、その成果は選手たちの「黄金世代」の登場と時を同じくした「総合的な躍進」の結果であり、それに加えてインフラの整備、アカデミーの普及、代表選手選考の裾野の広がり、そして年代別大会への関心の高まりがあったと語った。

モロッコ人指揮官は、ヨルダンにとって初となるワールドカップ出場を「あらゆる面で成功した誇り高き遠征」と評し、アルゼンチン、オーストリア、アルジェリアといった強豪代表との対戦が選手たちに重要な経験を与え、最高レベルで戦う力があることを証明したと指摘した。

9選手を含むメンバー変更については、ザキは自身の選考が技術的・体力的なコンディションとチームのニーズに基づくものだと強調し、門戸はすべての選手に開かれており、パフォーマンス、コンディション、そして代表に貢献できる能力が基本的な基準だと力説した。

ザキは、2030年ワールドカップへのヨルダンの出場について性急に語ることを避け、現在の焦点は2027年アジアカップにあると強調したうえで、努力と発展、そして継続性を保てば、代表には定期的にワールドカップへ到達する助けとなる要素と経験が備わっていると付け加えた。

ザキは発言の締めくくりに、2030年ワールドカップでヨルダンの姿を見ることは、特にモロッコが同大会を共催することもあり、自身にとって格別なものになるだろうと強調しつつも、各段階をその時々に応じて対処し、「一歩ずつ」前進していく必要があると力説した。