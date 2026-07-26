51歳のヴェールレのスピーチでは、とりわけ昨夏にプレミアリーグのニューカッスル・ユナイテッドへ移籍したニック・ヴォルテマーデを巡る移籍話も取り上げられた。

当時、ドイツ王者のバイエルンもまた、シュツットガルトのアタッカー獲得に非常に熱心だったとされ、選手とミュンヘン側の間ではすでに口頭合意に達していたとも伝えられていた。

しかし、VfBはバイエルンが提示した最大6000万ユーロの移籍金を受け入れず、代わりに24歳の同選手に対して最低7500万ユーロを求める姿勢を崩さなかった。最終的にマグパイズはその要求額を支払う用意を示し、シュヴァーベン勢とヴォルテマーデの移籍で合意した。

会員総会でヴェールレは、自分たちの交渉戦術でFCBをいら立たせる意図はまったくなかったと強調し、むしろ問題だったのは金銭面の隔たりだったと説明した。そのオファーは単純に十分ではなく、バイエルンはヴォルテマーデに対して「バタープレッツェル1個」程度しか提示しなかったと、VfBの取締役会会長は語った。

さらにヴェールレは、ファンサポートの話題でもミュンヘンに少し嫌味を飛ばすことを欠かさなかった。5月に行われた直近のDFBポカールで、両クラブが決勝で対戦した際には、シュツットガルトのサポーターしか感じられなかったという。

「FCバイエルンのファンの声は聞こえなかった」とヴェールレは話し、攻撃的なスピーチに対して会場にいたVfB会員からは熱狂的な拍手が送られた。

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VfBシュツットガルト、2025年に過去最高益

ピッチ外では、VfBが会員総会で財務面の記録的な1年を発表した。2025事業年度、分社化されたVfBシュツットガルト1893 AGは総収益3億8360万ユーロを計上し、税引き後利益は2250万ユーロだった。同時に自己資本は8340万ユーロまで増加した。

「VfBシュツットガルトでは成長と収益性が手を取り合って進んでいる」と、ヴェールレは数字の発表の場で語った。「売上高、利益、自己資本を同時に伸ばすことができた。これは健全で持続可能な成長の証しだ」

母体クラブも好調に推移しており、会員数は現在13万5000人に達している。会長ディートマール・アルガイアーは、総収益720万ユーロ、利益140万ユーロを報告した。資本準備金は160万ユーロに増加した。