月曜夜、バス・ナイハウスは番組『Vandaag Inside』に出演。リハビリ中の彼は、先日ヤン・ボスキャンプと話し、元監督兼アナリストの近況を報告した。

複数の健康問題を抱えるボスカンプだが、そのうち3つはすでに治療済み。ただ、筋リウマチによる痛みに今も苦しんでいる。「4つの問題があった。3つは解決した。でも筋リウマチだけが残って、本当に最悪だ」と先日『Rijnmond』のインタビューで語った。

月曜日にSBS6のトークショーで取り上げられ、司会のウィルフレッド・ヘネーはナイフイスが先日ボスカンプと食事をしたと明かした。 「今日（月曜）、リールセでヤンと昼食を共にした。レネが言うように、彼の体調は良くなかった。だが先週、脚に注射を打ったそうで、体力が戻りつつあると感じているようだ」

ナイハウスは、77歳のボスカンプの元気を取り戻しつつある様子を感じ取った。「彼が自分で30分間車を運転したのは初めてだった」とエンシェデ出身の審判は語った。ナイハウス自身もけがのため数か月間審判を休んでいる。

ナイハウスはさらに、前菜のサラダを見てボスカンプが「俺はウサギじゃない」と冗談を飛ばしたエピソードも紹介。また、フェイエノールトの選手名を間違える場面もあったという。

さらにフェイエノールトの話題が出た際、「ワネベ」と誤って言ったのをスマホで確認すると「ワタナベ」だった。そんな姿も愛らしく、どこに行っても愛されていると感じた」と、バーの客として出演したナイハウスは語った。