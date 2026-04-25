ダニー・クーバーマンスは現在、アマチュア審判として活動し、審判への敬意がもっと必要だと語る。オランダ代表の元選手である彼は、司法施設局と共同制作された番組『VERSUZ』でそう語った。

現役引退後、彼は地元アマチュアクラブのセンターバックとしてプレーし、年齢とともにレベルが下がったことで数年前から審判に転向した。

「ベンチに座っているとき、いつも審判を罵っていた。それをみた子どもたちが『それなら自分でやればいいじゃん』と言った。そこで『そうだな、なぜやらないんだ？』と思ったんだ」

番組で自身の審判スタイルを問われると、ゲストのバート・ダニスは「君はすぐに笛を吹くタイプか、それともバス・ナイハウス流——すべてをそのまま進めて、選手同士がボロボロになるまで戦わせる——の方か？」と尋ねた。

「その質問はナイハウスを貶めるものだ。彼はオランダ屈指の優秀な審判なのに、すでに否定的な印象を与えている」

「でも最近はスタイルを修正して、今シーズンは素晴らしい判定をしていた。KNVBからアヤックス対フェイエノールトも任されたが、その試合で負傷してしまった」とクーバーマンスは続けた。













「でも、それは事実だ。彼は多くのプレーを見逃す。僕はちょっと『ナイハウス・ライト』みたいなものさ」とクーバーマンスは締めくくった。彼は後に、ナイハウスをエールディヴィジ史上最高の審判トップ5に選んでいる。

同席したDJI（オランダ矯正局）刑務官のリカルドは、仕事でも時折審判役を務めると明かす。「受刑者に物の見方のもう一方を示そうとしているんです。入所時よりも良い人間になって出所してほしい。それができれば大きなやりがいを感じます」と語った。

ルールを守り、冷静に対応する点では審判と同じです。この姿勢に共感できるなら、刑務所職員の仕事が向いています。詳細は「werken bij DJI.nl」をご覧ください。