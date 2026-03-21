チヴゥ率いるインテルとガットゥーゾ監督率いるイタリア代表にとって、悪いニュースだ。アレッサンドロ・バストーニは、ミランとのダービー戦でアドリアン・ラビオへのファウルを受けた際に負った怪我からまだ回復しておらず、体調が優れない。ルーマニア人監督のトレーニングと記者会見を経て、明日夜フランキ・スタジアムで行われるフィオレンティーナ戦への欠場が正式に決定した。





プレーオフ出場は危うい？ - ネラッツゥーロのディフェンダーはチームの一部の練習に参加したものの、チームと共にフィレンツェへ出発することはない。このニュースはジェンナーロ・ガットゥーゾ率いるイタリア代表にも直接影響を及ぼす。1週間以内にワールドカッププレーオフを控えるイタリア代表は、木曜夜に予定されている北アイルランドとの準決勝に向け、このインテルDFを欠くことになる可能性がある。





インテル陣営の最新情報 - バストーニに加え、チブ監督はすでにラウタロ・マルティネスとムヒタリアンの欠場が確実となっている。アルメニア人選手は太ももの負傷で離脱しており、アルゼンチン人キャプテンは未だチーム練習に参加していない。それでも、彼はチームと共にトスカーナへ向かう可能性がある。