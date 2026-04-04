「バストーニ後の時代」が、移籍市場におけるバルセロナの期待を高めている

バルセロナは、来夏の移籍市場でインテル・ミラノのイタリア人DFアレッサンドロ・バストーニを獲得できることに期待を寄せている。

イタリア紙『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、インテル・ミラノはすでに「バストーニ後の時代」について議論を開始し、後継候補の名前を挙げており、一方、同選手はバルセロナ首脳陣が守備陣を強化するための主要なターゲットとなっている。



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同紙は、バストーニがイタリアで享受していたスポーツ界および社会的な地位が、彼に対する批判の嵐を巻き起こした2つの出来事により、最近大きく損なわれたと指摘した。 一つ目は昨年2月中旬、ユヴェントスのピエール・カルーロの退場を引き起こした件であり、二つ目はワールドカップ予選プレーオフのイタリア対ボスニア戦でレッドカードを受けた件だ。後者については、多くのサポーターが、イタリア代表が3大会連続でワールドカップ出場を逃した主な原因だと見なしている。

また、バストーニのインテル・ミラノにおける立場は、「手放せない」選手から「売却対象」へと変化しており、バルセロナが同選手の有力かつ最有力な移籍先として浮上していると報じている。

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同紙は、「バストーニ後の時代」という言及が彼の退団が近いことを示唆していると報じた。しかし、イタリア以外のクラブも状況を注視していることから、必ずしもバルセロナへの移籍を意味するわけではない。とはいえ、現在の危機的状況以前から長きにわたり、バルサが彼の獲得に最も強い関心を示してきたことは変わらない。

インテルは、バルセロナからの最初のオファーである4500万ユーロを拒否しており、守備の要であるバストーニを手放すには少なくとも6000万ユーロを要求しているため、彼を簡単には放出するつもりはない。

スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」によると、バルセロナはこの移籍交渉で諦めるつもりはなく、インテルに対し、このイタリア人DFの移籍金を引き下げるよう引き続き圧力をかけていくという。



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