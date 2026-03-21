バスティはフィオレンティーナ対インテルの試合を欠場する見通し：イタリア対北アイルランド戦への出場も不透明

チヴー率いるインテルとガットゥーゾ監督率いるイタリア代表にとって、悪いニュースだ。 アレッサンドロ・バストーニは、ミランとのダービー戦でアドリアン・ラビオへのファウルを受けた際に負った怪我からまだ回復しておらず、体調が優れない。ルーマニア人監督のトレーニングと記者会見の後、彼の状態についてより詳しい情報が明らかになるだろうが、スカイ・スポーツが報じているように、明日夜フランキ・スタジアムで行われるフィオレンティナ戦への遠征を欠場する方向で進んでいる。





プレーオフ出場は危うい？ - インテル所属のこのDFはチーム練習に一部参加したが、招集に関する最終決定は今後数時間以内に行われる予定だ。しかし、悲観的な見方が広がっており、現状では明日の試合への出場は難しいとみられている。 このニュースが事実であれば、1週間以内にワールドカッププレーオフを控えるジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるイタリア代表にも直接的な影響が及ぶことになる。木曜夜の北アイルランドとの準決勝を控え、インテル所属のこのDFを欠くことになる可能性がある。





インテル最新情報 - バストーニに加え、チブ監督はすでにラウタロ・マルティネスとムヒタリアンの欠場を確実に見込まなければならない。アルメニア人選手は太ももの負傷で離脱しており、アルゼンチン人キャプテンもまだチーム練習に参加していない。それにもかかわらず、彼はチームと共にトスカーナへ向かう可能性がある。