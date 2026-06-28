バズ：「父がアルゼンチン代表で歩んだ道を私も辿っています。この機会をメッシに感謝しています」

若手スターのニコ・バズは、2026年W杯で着実に歩むアルゼンチン代表の一員として自身の成長を強調した。

発言は、アルビセレステがダラス・スタジアムで行われたヨルダン戦を3－1で制し、グループステージを締めくくった直後だった。この試合では選手をローテーションし、控えメンバーを試した。60分に途中出場したリオネル・メッシは80分に直接FKを決め、またも天才的なプレーを見せた。

スペイン紙「マルカ」のインタビューでバズは「代表ではいつも温かく迎えられ、そのサポートがあるからこそ自分のプレーができる」と語った。

また、「98年に父がそうだったように、このユニフォームを着られることをとても誇りに思う」と語り、フランスW杯でアルビセレステの一員だった父パブロ・バズへの敬意を示した。

ノックアウトステージを前に抱負を問われると、「すべてはチーム次第。勝って一息つきたい」と語った。

試合については「肉体的にも非常に厳しかった。明日からは次の試合に集中する」と振り返った。

世代交代が進むチームで自身の役割を問われると、彼は「ベテランの話を聞き、アドバイスを受け入れるようにしている。試合前に声をかけてくれ、多くのことを学んでいる」と語った。

特にリオネル・メッシやベテランからは「自分らしく、スタイルを恐れずに表現せよ」と励まされ、バズは深く感謝している。