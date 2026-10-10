バジェカスで騒動、ラージョ対アスレティックは中断　紙飛行機で会長に抗議

マルティン・プレサ会長に対する激しい抗議により、バジェカスの午後は極度の緊張に包まれる一日となり、最終的にはラージョ・バジェカーノ対アスレティック・ビルバオ戦の打ち切りに至った。13分に発生した最初の騒動後、大量の物がピッチに投げ込まれたことで試合再開が何度か試みられたものの、主審は45分後に試合を最終的に中断せざるを得なかった。その間、実質的にプレーは不可能だった。





物の投げ込み－ 経営陣に対するホームサポーターの抗議は、クラブが破産寸前にある中で、紙飛行機や色付きのゴムボール、その他の物の投げ込みから始まった。これらは瞬く間に芝生を埋め尽くし、ピッチを使用不可能な状態にした。









抗議－ 試合中断後、アグルパシオン・デ・ペーニャス・デル・ラージョ・バジェカーノは公式声明を発表し、この抗議を「正当で、民主的で、必要かつ平和的なもの」と位置づけ、「1万5000人のファンの健康が危険にさらされてきた30年の結果」と説明した。





非難－ LaLigaは、バジェカスのスタジアムで起きた深刻な騒動と抗議活動に対し、厳しく断固たる非難を表明した。これにより、ラージョ・バジェカーノ対アスレティック・ビルバオ戦は最終的に中断された。スペインリーグは公式声明を通じて、延期分の試合の日時を今後数時間以内に発表すると明らかにした。治安上の理由と最高水準の安全確保のため、残り時間の試合は無観客で行われる可能性が高いと、ASは伝えている。



