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サバフのセンターバック、ラフマン・ダシュダミロフが、水曜日に控えるバルセロナとの重要なチャンピオンズリーグの一戦を前に、チームメートへ明確なメッセージを送った。バルセロナは10代の逸材ラミン・ヤマルを欠くが、アゼルバイジャン代表DFは、ハンジ・フリック監督率いるチームの脅威は総合力によって変わらないと強調している。

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個よりもチーム全体

バルセロナがバクー遠征に向けて準備を進める中、注目は当然ながら ヤマルの欠場 に集まっている。今季バルセロナで最多の1441分間に出場しているスペイン人の若手FWは、身体の不調が続いており、アゼルバイジャンでの試合には出場しない。しかし、欧州の舞台で番狂わせを狙うサバフにとって、欠場する一人のスターに目を向けるのは致命的な間違いだとダシュダミロフは考えている。

「私たちはバルセロナを個々の選手の集まりとして分析するのではなく、チーム全体として見ている。準備もまさにそこを基にしている。バルセロナの強さはチーム全体にあるからだ」と、27歳のセンターバックは『ムンド・デポルティーボ』が伝える中で説明した。また、バルセロナは一人の才能ある選手を失っても影響を受けないチームだと強調。「偉大なチームは特定の選手に依存しない」とし、「バルセロナはスター選手で構成されたチームだ」と述べた。

アゼルバイジャンで迎える歴史的な一夜

創設からわずか9年のサバフにとって、欧州王者に5度輝いたチームをホームに迎えることは、急速な成長の証しだ。ダシュダミロフは、これほど名高い相手と対戦することは選手たちにとって「夢」だと認めた。バクー・オリンピックスタジアムには7万人という収容人数に迫る観客が見込まれ、熱気に満ちた雰囲気になるだろう。4試合で勝ち点3にとどまるサバフにとって、成績を改善しようとする上で独特の挑戦となる。

「満員のスタンドの前でビッグクラブと対戦することには、さらなる責任が伴う。でも、試合開始の笛が鳴れば、そうした感情はすべて消える。その瞬間から試合だけに集中する」とダシュダミロフは付け加えた。

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ダシュダミロフ、バクーで好結果を狙う

アゼルバイジャン代表DFは、短期間でチャンピオンズリーグの舞台まで駆け上がったことが、舞台裏での「素晴らしい仕事」を証明していると指摘。欧州の強豪をホームに迎えるだけでもクラブの戦略的な計画の一部は実現したと考える一方で、 試合結果にも意欲を見せている 。水曜日にホームのサポーターがチームの努力とプレーに満足してスタジアムを後にするなら、その夜の第一の目標は達成できたことになるとダシュダミロフは語った。

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「これほどの欧州の強豪とバクーで対戦できること自体、すでに目標を達成したことを意味する。でももちろん、水曜日は可能な限り最高の結果を得るためにピッチに立つ。ファンが喜んでスタジアムを後にするなら、私たちにとっては目標を果たしたということだ」と述べた。

サバフに待ち受ける最大の試練

フェイエノールト、アストン・ヴィラ、ガラタサライを相手に圧倒的な勝利を収めているバルセロナを抑えるには、サバフは最高のプレーを見せる必要がある。バルセロナの今大会での敗戦は、パリ・サンジェルマンに2－4で敗れた1試合だけ。勝ち点3をスペインに持ち帰る大本命だ。対照的に、サバフは獲得可能な勝ち点12のうち、わずか3しか手にしていない。スラヴィア・プラハ戦での戦いぶりが目を引く中、ダシュダミロフとホームのサポーターは、世界のサッカー界でも屈指の躍動感あるチームを苦しめ、この最高峰の舞台にふさわしいことを証明しようと強く願っている。