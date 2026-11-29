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バルセロナの控え組の一部選手のパフォーマンスに、求められる上積みをもたらせるのかという疑問の声が上がっている。ハンス・フリック監督がバクーで行ったサバハ戦での起用は、控えメンバーが多数出場したなかでチームが大勝を収めたものの、いくつかの課題を浮き彫りにした。

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スペイン紙『アス』によると、フリックは28日間で9試合を戦う過密日程のなか、主力を休ませる機会はすべて生かさなければならないと理解していた。そのためラミン・ヤマルをバルセロナに残し、パウ・クバルシとエリック・ガルシアは試合を通じてベンチに置いたまま出場させなかった。

また、ハフィーニャやジョアン・カンセロといったほかの主力も短時間の出場にとどまった。この試合はバルセロナの控え組の実力を試す格好の機会となったが、控え組は前半に不安定な戦いぶりを見せた。後半はある程度持ち直したものの、今後どれだけの働きができるのかについては疑問を残した。

レバンテ戦で見事なゴールを決める鮮烈なスタートを切り、その後ラシン戦の劇的な一夜でも存在感を示したカリム・アデイェミだが、ここ最近はパフォーマンスが落ちている。

このドイツ人選手はラミン・ヤマルの不在を埋めるべく右サイドで出場したが、前半はボールの扱いに大いに苦しみ、動きにも精度を欠いた。さらに右足のシュートで得点機を逃している。

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それでもアデイェミは、GKのミスから生まれた先制点の場面に絡み、その後3点目を決めたほか、クロスバーを叩くシュートも放った。

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この選手のプレーには型にはまらない特徴がある。ある瞬間に並外れた技術の閃きを見せたかと思えば、次の瞬間には不可解なミスを犯し、自陣でボールを失うこともある。

一方、ガブリエル・ジェズスは前半、非常に期待外れのパフォーマンスに終わり、本人も最高の出来ではなかったと認めている。ただ、2点目となるアンソニー・ゴードンのゴールにつながった攻撃ではペナルティエリア内で良い動きを見せて挽回し、その後4点目を加えた。

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興味深いのは、数字やデータを見る限り、2人の出来を批判する理由はまったく見当たらないという点だ。しかし内容面の印象はまったく異なっていた。ドイツ人選手は長い時間帯にわたって多くのミスを犯し、ブラジル人FWはコンディションが万全ではなかった。

主力が出場していない試合でも苦しむのであれば、2人はビッグマッチでどれだけの働きができるのかという疑問が湧いてくる。

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ガビはまったく事情が異なる。高い信頼性を備えていることを証明したからだ。バクーでは、1カ月半ぶり、具体的にはヘタフェ戦以来となる先発出場で86分間プレーした。

このスペイン人MFは傑出した試合を見せたわけではないが、中盤の序列で厳しい状況に置かれながらも、良いプレーを見せ、自らの役割をきちんとこなした。

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ガビは現在、フリックの構想においてロドリ、ペドリ、マルク・ベルナル、フレンキー・デ・ヨング、フェルミン・ロペス、ダニ・オルモの後塵を拝している。それでもこの難しい状況に、大いなる落ち着きとプロ意識を持って向き合っている。

ガビはバクーの五輪スタジアムのミックスゾーンで「自分は最高レベルのチームプレーヤーだと思っている。決めるのは監督だ」と謙虚に語った。

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シーズン序盤に抱えたフィジカル面の問題を別にしても、わずか314分という出場時間は極めて限られているように映る。しかし、現状に耐えて向き合う姿勢は称賛に値する。

最後に名前が挙がるのはアレハンドロ・バルデだ。サバハのレベルが高くなかったとはいえ、本来の力を取り戻せる選手であることを証明した。まだ23歳であり、バルセロナのメンバーには、このポジションにより特化した資質を持つSBがほかにいないことも見逃せない。

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バルデはアゼルバイジャンで、たとえ現時点でドイツ人指揮官の優先的な選択肢に入っていなくとも、フリックに呼ばれればいつでもプレーする準備ができていることを示し、今もチームに上積みをもたらせることを証明してみせた。