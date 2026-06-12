サウジアラビア代表の元監督マルコス・パケタ氏は、2026年ワールドカップで「グリーン・ジャージ」が2022年にアルゼンチンに勝利したような快挙を再び成し遂げられると確信を示した。

2022年カタールW杯開幕戦でアルゼンチンに2-1で勝利しながらも、ポーランドとメキシコに敗れグループステージ敗退となった。

サウジアラビア紙「オカズ」の取材に、バケタ氏は「グループステージの日程は厳しく、最初の2試合でグループ最強の2チームと当たる」と指摘した。

それでも「前回アルゼンチンに2－1で勝ったように、サウジアラビア代表には再び驚かせる力がある。その勢いで次のラウンドに進めるだろう」と続けた。

サウジアラビア代表は来週火曜未明にウルグアイ、第2戦でスペイン、最終戦でカーボベルデと対戦する。

体制が変わっても、選手たちは集中して番狂わせを狙うだろう」と続けた。

続けて「最初の2試合は難しいが、ウルグアイ戦で番狂わせを起こせる。カボベルデ戦は勝てる可能性が高い。この世代は技術と活力に優れている」と語った。

また、ドニス監督が選手たちの能力を完全に把握する時間は限られているが、それでも成果を出すと確信していると結んだ。

ドニス監督は昨年4月、レナール前監督の後任として就任し、親善試合を3試合しか指揮していない。