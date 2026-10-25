サントスFCの試合で一連の騒動の発端となったのは、ブラジル人スーパースターのネイマールと相手選手ロドリゴ・ネストルによる激しい競り合いだった。ネイマールはネストルの不必要なタックルに納得がいかず、相手に向かってボールを投げつけた。この行為で、前半30分を少し過ぎたところでまずイエローカードを受けた。

両者は激しく言い争い、ネイマールはバイーアのロジェリオ・セニ監督にも詰め寄って突き飛ばした。しかし、後半開始直前になっても怒りは収まっていなかったようで、ネイマールは、いわゆる「ヴィニシウス・ジュニオール・ルール」によって退場することになった。

チャンピオンズリーグでヴィニシウス・ジュニオールと対戦した際、ベンフィカのジャンルカ・プレスティアンニが手で口を隠しながらレアル・マドリーの選手に人種差別的な暴言を浴びせたとされる一件以降、FIFAは、口を覆った選手をレッドカードで退場させることができるルールを導入した。

このルールはワールドカップだけでなく、ブラジルリーグでも適用されている。ネイマールはネストルと言い争う際にこのしぐさをしたため、短いVARチェックの後、退場を命じられた。審判にネイマールの違反を知らせたのは、ほかならぬネストルだった。

その後、ネイマールは完全に激高。相手選手に詰め寄ろうとし、周囲がやっとのことで制止した。試合後、34歳のネイマールは自身の振る舞いについてサントスのファンに謝罪したものの、インスタグラムではネストルを厳しく非難した。

ネイマールはネストルとの騒動と自身のレッドカードについて何を語ったのか？

「今日ネストルが僕にしたことは、非常に深刻なことだ。このルールは人種差別に対抗するために導入された。それなのに彼は、僕が手で口を覆ったことを利用して、試合で有利になろうとした。僕は彼に一言も話していない」と憤った。

ネイマールは、悪口を言ったことは認めたものの、サッカーでは普通のことだとした。「だが、彼がしたことは非常に深刻だ。人種差別に対するルールなのに、どうしてあんなことができるんだ？ 信じられない。起きたことを悲しく思う。正直に言って、彼は本当に卑劣だった」

同時にネイマールは、ネストルが試合後にこの一件について答えたインタビューを引き合いに出し、相手を嘲笑した。「彼はどんな模範になろうというんだ？ 礼儀について話していたけど、僕だって礼儀はある。ただ、僕は男だ。君がしたようなことは、やってはいけない」と訴えた。

「僕は愚か者に自分をアピールする機会を与えてしまった。ありがとう、ネストル。僕は安らかに眠れる。でも、卑劣な駆け引きをした君は、そうはいかないだろう」と声明を締めくくった。