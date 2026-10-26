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ブラジルのクラブ、バイーアがネイマールを痛烈に批判した。伝説的FWがMFロドリゴ・ネストルに向けて「暴言」を吐いた疑いがあるとして、非難している。問題の行為は土曜日に行われたセリエAの激しい一戦で起きた。試合は1-1の引き分けに終わり、サントスのスター選手であるネイマールは「ヴィニシウス・ジュニオール・ルール」によって退場処分を受けた。

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バイーア、ブラジルのレジェンドに責任ある対応を要求

両チームの対立は、土曜日のセリエAでの1-1の引き分けで激化した。34歳のネイマールがネストルと言い争う際に口元を覆い、「ヴィニシウス・ジュニオール・ルール」によって退場処分を受けたためだ。サントスのスター選手は、口元を覆ったのは間違いだったと認める一方、ネストルを罵倒したことは否定。逆に、ネストルが「サッカー界で最も汚い手口の一つ」を使ったと非難した。

バイーアはネイマールの弁明を受け入れず、所属選手に向けられたとされる暴言を非難した。クラブは強い言葉を用いた声明で、次のように述べた。「バイーアは、土曜日にサントスで行われた試合中に、所属選手のネストルが受けた暴言を遺憾に思い、非難する。ピッチ上での成功と、ピッチ外で社会的な活動に継続して取り組んできた歴史を通じて、バイーアはサポーターの誇りとなるアイデンティティを築いてきた。他者への敬意と責任感は、そうした価値観の一部であり、今後もクラブの理念に深く根付いていく」

声明はこう続いた。「数百万人に上る『トリコロール』の中には、多くの選手や憧れの存在を敬愛し、影響を受ける子どもたちも大勢いる。だからこそ、公の場に立つ人々には、自らの言葉と示す手本に伴う責任を認識してほしい」。バイーアは明らかに、代表チームの歴代最多得点者であるネイマールには、より高いプロ意識を保つ義務があると考えている。

ネストル、「極めて無礼」な発言について語る

試合では、39分にルシアーノ・ジュバがバイーアを先制に導いたが、後半アディショナルタイム3分にルアン・ペレスがサントスの劇的な同点ゴールを決め、1-1の引き分けとなった。試合終了後、騒動の中心にいるネストルは報道陣に対し、率直に語った。

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ネストルは自身の見方を記者団に明かし、元バルセロナ、PSGのスター選手が使った言葉は容認できないと述べた。『ESPN』によると、ネストルはネイマールに言われたことについて、「私に対しても、バイーアのユニフォームに対しても、極めて無礼だった」と説明した。

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コーチングスタッフもサントスのスター選手を批判

非難の声は、クラブの公式発信やピッチ上の選手たちにとどまらなかった。バイーアのGKコーチ、ドゥダ・ヴァルジャオもSNSでこの出来事への個人的な嫌悪感を表明。一部始終を目の当たりにしたことで、ブラジルのスーパースターに対する見方が永久に変わったと主張した。

ヴァルジャオは日曜日、インスタグラムにこう投稿した。「昨日、私は偉大な『選手』［それ以上ではない］への敬意をすべて失った。誰かから聞いた話ではないし、ニュース映像を見たわけでもない。自分の目で見たんだ！ ネイマールがどれほど甘やかされ、傲慢で高圧的なのか、自分は善悪を超越した存在だと思い込み、周囲の全員が彼を擁護していることを、目の当たりにした。ロジェリオ・セニ、ネストル、そして我々のクラブに対して無礼だ」

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セリエAの順位状況

この結果、バイーアは勝ち点50でセリエAの7位を維持し、サントスは勝ち点46でそのすぐ下の8位につけている。

タッチライン際での騒動にもかかわらず、ネイマールは今季のサントスで中心的な存在となっている。ブラジルの象徴的選手は全公式戦で27試合に出場し、10ゴール、8アシストを記録している。