モハメド・イハッターレンはADOデン・ハーグ戦（3-2で勝利）で2得点1アシストを記録し、チームの勝利に大きく貢献した。ただ、試合後にこの創造性あふれるMFがカメラの前に姿を見せることは許されなかった。ダニー・バイスはNOSに対し、なぜインタビューを受けさせなかったのかを説明した。

イェルーン・フルーターは、なぜイハッターレンが来ないのかをすぐに疑問視した。 「どういうことですか？」。するとバイスはその言葉をそのまま繰り返した。 「あの子はここ数年、メディアの注目をもう十分すぎるほど浴びてきたと思う。だから今やっていることに集中するのが彼にとっていいんだ」

NOSのコメンテーターは、フォルトゥナの指揮官の理由に納得がいかなかった。 「でも、ただのサッカーの話でしょう？ こんな試合をして、あんなゴールを決めたなら、私たちは彼自身の話を聞きたいと思うものでは？」

「君たちがそう思うのは分かる」とバイスは語った。 「ただ、私たちは君の都合ではなく、モーのためになることを考えている。そしてモーはこれまで本当にたくさんのクソみたいなことを浴びせられてきた。もちろんポジティブなこともたくさんあったし、それは彼自身が招いた部分もある」

「でも、これも彼にとっては必要なことなんだ。まずは自分がやるべきことを継続的にやること。それからほかのことがついてくる」と、ドルドレヒト出身の指揮官は持論を述べた。 「つまり、こういう試合の後、彼がいいプレーを見せた後の短いインタビューでさえ、もう行き過ぎだということですか？」と、フルーターは再び問いかけた。

バイスは無関心そうに答え、イハッターレンはいい試合をしなかった後でもカメラの前に呼べると考えている様子だった。 「彼に対して、少し慎重になりすぎているのではありませんか？ というのも、彼はもう大人でもありますから」と、ユトレヒトのジャーナリストは返した。

すると指揮官は肩をすくめた。 「彼と一緒に仕事をしているのは君か、それとも私か？」と皮肉っぽく言った。 「より正しく判断できるのは君なのか、それとも私なのか？」。これに対しフルーターは説明を求めた。 「それで彼が増長してしまうとか、そういう影響があるということですか？」

「そのことをいちいち詳しく話す必要はないだろう？ 私たちはひとつの選択をした。そして君はそれを尊重し、受け入れるべきだ。そして君がそれについて尋ねるのは構わないし、私たちは答えた。それで終わりだ」とバイスは締めくくった。