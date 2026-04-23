バイエル・レバークーゼンは今シーズン、国内・国際舞台で戦います。全試合をライブで観るには複数の配信サービスへの登録が必要です。

ここでは、バイエル・レバークーゼンの試合を放送する局をご紹介します。

B04の試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？

ブンデスリーガ、チャンピオンズリーグ、DFBポカールにおけるバイエル・レバークーゼンの試合をテレビやライブストリームで視聴する

今シーズンのブンデスリーガはSkyとDAZNが放送権を分け合います。金曜と土曜の試合はSkyが独占放送。

これらの試合はWOWとSkyGoアプリで配信されます。

DAZNでは今シーズン、ブンデスリーガを「コンファレンス」形式で放送。土曜日と連戦期間は「ブンデスリーガ・コンファレンス」で複数の試合を同時に視聴できます。さらに日曜日の試合はテレビとライブストリームで独占生中継。DAZNウェブサイトまたはアプリで視聴可能です。

今シーズンは無料放送でも視聴できます。Sat.1が前後期開幕戦や冬休み前最後の金曜試合などを放送し、Sky買収後のRTLも一部試合を担当します。

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チャンピオンズリーグのバイエル・レバークーゼン戦は主にDAZNで視聴可能。全203試合中186試合が単発またはマルチチャンネルでライブ配信されます。

Amazon Prime VideoでもCLを配信し、毎週火曜の厳選されたトップマッチは独占ライブです。

バイエル・レバークーゼンがチャンピオンズリーグ決勝に進出した場合、ZDFで無料フルタイム生中継されます。

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DFBポカール（ドイツカップ）全試合はSkyが有料テレビとライブストリームで生中継します。各ラウンドの選りすぐりの試合は無料放送でも視聴できます。

無料放送はARDとZDFが担当します。

バイエル・レバークーゼンの試合をテレビ・ライブストリームで観るには？SPOXのライブティッカーも利用可能です。

SPOXでは選りすぐりの試合をライブティッカーで配信。B04のライブティッカーはSPOXのトップページからご覧いただけます。

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