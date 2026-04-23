Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Live Scores, Stats, and the Latest News
Bayer Leverkusen LogoGetty Images
GOAL

翻訳者：

バイエル・レバークーゼンの放送情報：B04の試合を生中継するテレビやライブストリームは？

レヴァークーゼン
ブンデスリーガ
チャンピオンズ リーグ
DFBポカール

今シーズン、バイエル・レバークーゼンは3つの大会に出場します。SPOXが、ブンデスリーガ、チャンピオンズリーグ、DFBポカールの試合をどこでライブ視聴できるかをご紹介します。

バイエル・レバークーゼンは今シーズン、国内・国際舞台で戦います。全試合をライブで観るには複数の配信サービスへの登録が必要です。

ここでは、バイエル・レバークーゼンの試合を放送する局をご紹介します。

B04の試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？

FCケルン 対 レヴァークーゼン
DAZN
レヴァークーゼン 対 RBライプツィヒ
DAZN

ブンデスリーガ、チャンピオンズリーグ、DFBポカールにおけるバイエル・レバークーゼンの試合をテレビやライブストリームで視聴する

今シーズンのブンデスリーガはSkyDAZNが放送権を分け合います。金曜と土曜の試合はSkyが独占放送。 

これらの試合はWOWSkyGoアプリで配信されます。

今すぐ登録！プレミアリーグやDFBポカールも視聴可能。新規加入者は月額24.99ユーロ。

ブンデスリーガ
FCケルン crest
FCケルン
KOE
レヴァークーゼン crest
レヴァークーゼン
B04

DAZNでは今シーズン、ブンデスリーガを「コンファレンス」形式で放送。土曜日と連戦期間は「ブンデスリーガ・コンファレンス」で複数の試合を同時に視聴できます。さらに日曜日の試合はテレビとライブストリームで独占生中継。DAZNウェブサイトまたはアプリで視聴可能です。

すぐ登録して最適なプランを見つけよう

今シーズンは無料放送でも視聴できます。Sat.1が前後期開幕戦や冬休み前最後の金曜試合などを放送し、Sky買収後のRTLも一部試合を担当します。

スポーツをライブで観戦！今すぐ登録！

Robert AndrichGetty

チャンピオンズリーグのバイエル・レバークーゼン戦は主にDAZNで視聴可能。全203試合中186試合が単発またはマルチチャンネルでライブ配信されます。

Amazon Prime VideoでもCLを配信し、毎週火曜の厳選されたトップマッチは独占ライブです。

Amazon Prime Videoに登録する毎週火曜日のCL注目試合はPrime Videoで独占配信！

バイエル・レバークーゼンがチャンピオンズリーグ決勝に進出した場合、ZDFで無料フルタイム生中継されます。

Kasper HjulmandGetty

DFBポカール（ドイツカップ）全試合はSkyが有料テレビとライブストリームで生中継します。各ラウンドの選りすぐりの試合は無料放送でも視聴できます。

無料放送はARDZDFが担当します。

バイエル・レバークーゼンの試合をテレビ・ライブストリームで観るには？SPOXのライブティッカーも利用可能です。

SPOXでは選りすぐりの試合をライブティッカーで配信。B04のライブティッカーはSPOXのトップページからご覧いただけます。

バイエル・レバークーゼンの放送情報：B04の試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？クラブ概要

創設1904年7月1日 
優勝回数1
カップ優勝2
ヨーロッパリーグ優勝1
最多出場記録保持者リュディガー・フォルボルン（477試合）
広告