バイエル・レバークーゼンは今シーズン、国内外の大会に出場します。全試合をライブで観るには、複数の配信サービスへの登録が必要です。

ここでは、バイエル・レバークーゼンの試合を放送する放送局をご紹介します。

B04の試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？

ブンデスリーガ、チャンピオンズリーグ、DFBポカールにおけるバイエル・レバークーゼンの試合をテレビやライブストリームで視聴する

今シーズンのブンデスリーガはSkyとDAZNが放送権を分け合っています。金曜と土曜の試合はSkyが独占放送。

これらの試合はWOWとSkyGoアプリで配信されます。

DAZNでは今シーズン、ブンデスリーガを「コンファレンス」形式で放送。土曜はDAZN「ブンデスリーガ・コンファレンス」で複数の試合を同時に視聴できます。日曜の試合はテレビとライブストリームで独占生中継。DAZNサイトやアプリでライブ配信を楽しめます。

今シーズンは無料放送でも視聴できます。Sat.1が前後期開幕戦や冬休み前最後の金曜試合などを、Sky買収後のRTLも一部試合を無料放送します。

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チャンピオンズリーグのバイエル・レバークーゼン戦は主にDAZNで視聴できます。全203試合中186試合が単発またはマルチチャンネルでライブ配信されます。

さらにAmazon Prime Videoでも視聴可能で、毎週火曜は厳選されたトップマッチを独占配信。

バイエル・レバークーゼンがチャンピオンズリーグ決勝に進出した場合、ZDFで無料フルタイム生中継されます。

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DFBポカール（ドイツカップ）全試合はSkyが有料テレビとライブストリームで放送。各ラウンドの選りすぐり試合は無料放送でも視聴できます。

無料放送はARDとZDFが担当します。

バイエル・レバークーゼンの試合をテレビやライブストリームで観る方法、およびSPOXのライブティッカー情報は、クラブ公式ページで確認できます。

SPOXでは選りすぐりの試合をライブティッカーで配信。B04のライブティッカーはSPOXのトップページから確認できます。

バイエル・レバークーゼンの放送情報：B04の試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？クラブ概要