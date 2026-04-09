バイエル・レバークーゼンは今シーズン、国内外の大会に出場します。全試合をライブで観るには、複数の配信サービスへの登録が必要です。
ここでは、バイエル・レバークーゼンの試合を放送する放送局をご紹介します。
B04の試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？
ブンデスリーガ、チャンピオンズリーグ、DFBポカールにおけるバイエル・レバークーゼンの試合をテレビやライブストリームで視聴する
今シーズンのブンデスリーガはSkyとDAZNが放送権を分け合っています。金曜と土曜の試合はSkyが独占放送。
これらの試合はWOWとSkyGoアプリで配信されます。
DAZNでは今シーズン、ブンデスリーガを「コンファレンス」形式で放送。土曜はDAZN「ブンデスリーガ・コンファレンス」で複数の試合を同時に視聴できます。日曜の試合はテレビとライブストリームで独占生中継。DAZNサイトやアプリでライブ配信を楽しめます。
今シーズンは無料放送でも視聴できます。Sat.1が前後期開幕戦や冬休み前最後の金曜試合などを、Sky買収後のRTLも一部試合を無料放送します。
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チャンピオンズリーグのバイエル・レバークーゼン戦は主にDAZNで視聴できます。全203試合中186試合が単発またはマルチチャンネルでライブ配信されます。
さらにAmazon Prime Videoでも視聴可能で、毎週火曜は厳選されたトップマッチを独占配信。
バイエル・レバークーゼンがチャンピオンズリーグ決勝に進出した場合、ZDFで無料フルタイム生中継されます。
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DFBポカール（ドイツカップ）全試合はSkyが有料テレビとライブストリームで放送。各ラウンドの選りすぐり試合は無料放送でも視聴できます。
無料放送はARDとZDFが担当します。
バイエル・レバークーゼンの試合をテレビやライブストリームで観る方法、およびSPOXのライブティッカー情報は、クラブ公式ページで確認できます。
SPOXでは選りすぐりの試合をライブティッカーで配信。B04のライブティッカーはSPOXのトップページから確認できます。
バイエル・レバークーゼンの放送情報：B04の試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？クラブ概要
|創設
|1904年7月1日
|優勝回数
|1
|カップ優勝
|2
|ヨーロッパリーグ優勝
|1
|最多出場記録保持者
|リュディガー・フォルボルン（477試合）