バイエル・レバークーゼンは今季、国内と国際舞台の両方で戦いを強いられている。もっとも、あらゆる大会でのバイエルの試合をライブで追うには、複数の配信・放送事業者との契約が必要になる。

ここでは、バイエル・レバークーゼンの試合をどの放送局が中継するのかを紹介する。

バイエル・レバークーゼンの放送情報一覧：B04の試合をテレビ・ライブ配信で見るには？

ブンデスリーガ、ヨーロッパリーグ、DFBポカールのバイエル・レバークーゼン戦をテレビ・ライブ配信で見る

今季のブンデスリーガは、Sky とDAZN が放映権を分け合っている。金曜開催の試合と土曜の全試合単独中継は、Skyで独占放送される。

この有料テレビ局のライブ配信は、WOW とSkyGoアプリで視聴できる。

DAZN は今季のブンデスリーガを、まずはカンファレンス形式で放送する。土曜日とミッドウィーク開催では、DAZN でブンデスリーガのカンファレンスを並行して視聴できる。さらに、この有料テレビ局は日曜日の試合をテレビとライブ配信で独占中継する。DAZN は公式サイトまたはDAZNアプリでブンデスリーガをライブ配信している。

今季のブンデスリーガは無料テレビでも視聴可能だ。Sat.1は一部の日程の試合を放送しており、たとえば前半戦と後半戦の開幕戦、あるいはウィンターブレーク前最後の金曜開催試合などが対象となる。さらに、Sky からの引き継ぎ後は、RTL もブンデスリーガの一部中継を無料テレビで提供している。

ヨーロッパリーグでは、バイエル・レバークーゼンの試合をRTL でライブ視聴できる。一部の試合はRTL またはNitroでフルタイム放送される。

一方で、大半の試合はRTL+でライブ配信される。RTLは無料テレビ局だが、RTL+は有料プラットフォームとなっている。

今季のDFBポカール全試合は、Sky が有料テレビとライブ配信で完全生中継する。これに加えて、各ラウンドでは一部の試合が無料テレビでも放送される。

DFBポカールの無料テレビ放送は、ARD とZDF が担当する。

バイエル・レバークーゼンの放送情報一覧：B04の試合をテレビ・ライブ配信で見るには？ SPOXのライブテキスト速報

SPOXは、バイエル・レバークーゼンの一部の試合をライブテキスト速報で追っている。B04の試合のライブテキスト速報は、SPOXのホームページで確認できる。こちらから

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