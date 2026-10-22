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バイエルン・ミュンヘンのFWハリー・ケインは、月曜夜にロンドンで開かれる華やかなバロンドール授賞式を前に、選考結果を事前に知りたいと明かした。得点を量産するイングランド代表主将は、ブックメーカーの現在のオッズでは最有力候補となっているものの、名誉ある個人賞を受賞したかどうかはまったく知らないという。

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FWケイン、歴史的な個人賞の結果を待つ

ケインは投票結果を早く知りたいと望みながらも、英国時間20時に始まる授賞式を前に冷静さを保とうとしている。33歳のケインは昨季、クラブで51試合に出場して61得点を挙げ、ワールドカップでも準決勝に進出。受賞すれば、2001年のマイケル・オーウェン以来、初めて同賞を獲得するイングランド人となる。ただし、候補者30人のリストにはバルセロナのラミン・ヤマルやインテル・マイアミのFWリオネル・メッシも名を連ねている。

ケイン、欧州大会での連続得点記録を更新

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ケインは水曜日、アーセナルと2-2で引き分けたチャンピオンズリーグの試合でアルフォンソ・デイヴィスの得点をアシストし、PKも決めて、自身の実力を改めて示した。これで今季の成績は11試合で10得点となった。欧州大会で10試合連続得点を達成し、クリスティアーノ・ロナウドが持つ大会記録まであと1試合に迫っている。

試合後、ケインは記者団にこう語った。「主催者は誰が受賞するか分からない状態で、ビッグネーム全員に来てほしいのでしょう。その方が見る人も増えるでしょうし、理由は理解できます。僕としては、もちろん早く知りたいです。結果を知って、一晩中待たずに済めばと思います。でも、それは主催者の決定で、僕にはどうにもできません。楽しみながら、あまり気を張らずに過ごすしかありません」

主将ケイン、絶えない憶測を意識せず

主催者の『フランス・フットボール』は2024年、受賞者への事前通知をやめるために規則を変更した。それでも同年、ヴィニシウス・ジュニオールがロドリに敗れた後、情報漏洩をきっかけにレアル・マドリーが授賞式をボイコットした。

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憶測を意識しないようにしていることについて、ケインは続けた。「考えないようにしています。もちろん、そうするのは難しいですが。うわさは常に飛び交っているので、距離を置こうとしています。今日は大事な試合がありますし、月曜日の式典の前には日曜日にも大事な試合があるので、そこに集中しています。もちろん、月曜の夜はできるだけ楽しむつもりです。大きな機会ですから、結果を待ちたいと思います」

華やかな授賞式の前に国内で重要な一戦

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月曜日の授賞式に向けてイングランドの首都へ飛ぶ前に、ケインはバイエルンのブンデスリーガ首位維持に貢献しなければならない。相手は日曜日に対戦する3位のフライブルクだ。ドイツ王者は欧州での戦いで期待を下回るスタートを切っただけに、国内リーグでは力強い戦いを見せる必要がある。チャンピオンズリーグのリーグフェーズでは1勝2分けにとどまり、バイエルンは順位表の14位につけている。