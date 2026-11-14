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ドイツ代表はセルビア戦で試合の大半を通じて説得力のあるプレーを見せ、UEFAネーションズリーグ準々決勝進出の可能性をつないだ。ベオグラードでの3-1（前半2-0）の勝利では、デビューを飾った選手がいきなり主役となり、ドイツ代表に長年欠けていた強みを今後もたらす可能性を示した。

また、主将ヨシュア・キミッヒが先発に復帰。中盤の司令塔として彼が加わっても、中央での連係が見事に機能することを証明した。一方、今夏にバイエルン・ミュンヘンへ加入した選手は、立場が厳しくなるかもしれない。金曜夜の試合から見えたことを振り返る。

ドイツ代表：遅れて迎えたデビュー戦で輝いたブラヤン・グルダ

夏の終わりに新たなドイツ代表監督として就任会見に臨んだ際、ユルゲン・クロップは、自身の指揮下ではサイドでのプレーに再び重点を置く考えを示唆していた。前任のユリアン・ナーゲルスマンは、レロイ・サネやジェイミー・ルウェリングら、名目上のウイングを1人だけ起用することが多く、代わりにジャマル・ムシアラとフロリアン・ヴィルツという創造性豊かなコンビをハーフスペースでプレーさせていた。だが、クロップは攻撃の方向性について、別の道を歩む考えを早くから明らかにしていた。

「どのチームも中央を狭くできる。今の時代のゲームメーカーはサイドでプレーする」と当時のクロップは語った。これは、近年のドイツ代表の攻撃がしばしば停滞し、相手にとって予測しやすいものになっていた理由を的確に指摘する言葉でもあった。特に、ワールドカップでパラグアイに敗れた試合にもはっきり表れていたように、深く守る相手には繰り返し苦戦した。中央に備わっている創造性を得点につなげるには、単純にスピードと1対1の強さが足りなかった。

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そのため、クロップ体制での最初の4試合では、攻撃的なサイドのポジションで複数の候補が起用された。10月初めの代表活動期間には、バイエルン・ミュンヘンのレナート・カール、ケルンのサイード・エル・マラ、フライブルクのデリー・シェルハント、ブレントフォードのケヴィン・シャーデ、バルセロナのカリム・アデイェミという5人を起用。全員が良い面を見せたものの、完全に納得させるまでには至らなかった。

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そしてセルビア戦で、ブラヤン・グルダが待望のドイツ代表デビューを果たした。クロップは当初、ライプツィヒに所属するグルダを自身の初招集メンバーに選んでいたが、当時は腹筋の肉離れによって直前にその計画が頓挫していた。それ以前からクロップは、「ストリートサッカー選手」であるグルダが自身の構想で重要な役割を担うこと、そして数年前から注目選手リストの最上位に置いていたことを繰り返し強調していた。「彼はプレーを楽しむ素晴らしい選手で、まだその潜在能力を出し切っていない。その年齢なら出し切る必要もないが、非常に多くの好材料を示してきた」と語っていた。

大きな期待を背負って臨んだ22歳は、金曜夜の試合でその評価が正しいことを鮮やかに証明した。グルダはドイツ代表のパスワークに何度も巧みに加わり、スピードを生かした素早い前進を試み、時には対応に窮するセルビアの左サイドバック、ペタル・スカチェフに1対1を仕掛けた。前半には、そうしたスピードに乗ったドリブルからアシストを記録していてもおかしくなかった。グルダの正確なクロスに合わせたカイ・ハヴァーツのヘディングが、無残にもゴールを外れなければの話だ。

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後半には、50メートル以上を独走する見事なプレーで自身のパフォーマンスを締めくくった。ペナルティーエリアの縁から、鮮やかで鋭いシュートを放ち、GKには止めようのない形で決めた。データサイトのOPTAによると、セルビア戦でのグルダのドリブル14回のうち、成功したのは9回。この数字に過去10年間のドイツ代表で到達した選手は、ただ1人しかいない。2022年ワールドカップでのジャマル・ムシアラで、このときバイエルンのスターは実に13回のドリブルを成功させていた。

試合後、クロップはグルダのA代表での初戦を大いに称賛した。指揮官はこのアタッカーが「驚異的な」パフォーマンスを見せたと評価。一方、なすすべのなかったスカチェフには同情を寄せるばかりだった。「あの左サイドバックは気の毒だったよ！」

Getty Images

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ドイツ代表：新たな中盤はヨシュア・キミッヒが加わっても機能

少なくとも直近の2試合では、ドイツ代表にヨシュア・キミッヒがいないことは、さほど問題にならなかったようだ。主将はユルゲン・クロップ監督によってセルビアとの第1戦にもギリシャとの第2戦にも招集されず、両試合ではアレクサンダル・パヴロヴィッチ、トム・ビショフ、フロリアン・ヴィルツが中盤の3人を構成した。

そして3人とも、おおむね良い働きを見せた。キミッヒの役割を担う守備的MFのパヴロヴィッチと、ハーフスペースでプレーするビショフ（代表2試合目）、ヴィルツの連係は素晴らしかった。象徴的だったのが、セルビアとの第1戦でビショフが決めた先制点だ。ゴールポストの助けも借りつつ、3人の連係から生まれた。その後、ヴィルツが2点目を決めた。

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「僕たち3人はうまく通じ合っていた」とビショフは語った。ヴィルツも、ビショフとのプレーは「とても、とても楽しかった」と振り返り、「彼はスペースでとても、とても賢く動くし、ボール扱いもとてもうまい」と称賛した。GKヨナス・ウルビヒも「パヴロとトムの連係は素晴らしく機能していた。2人は試合をとてもうまくコントロールしていた」と評価した。

一方、キミッヒは見守るしかなかった。しかも、バイエルンでのチームメイト2人とヴィルツがドイツ代表の試合で存在感を発揮する姿を目にしただけではない。その少し後には、識者たちが再び姿を現し、31歳のキミッヒがドイツ代表のプレーに与える影響そのものに疑問を投げかけることになった。

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クロップもセルビアとの第2戦を前に、そうした状況を明確に批判した。「若い選手2人（パヴロヴィッチとビショフ、編集部注）の活躍を喜ぶのは、彼らが良いプレーをしたのだから当然だ。だが、それが『ではキミッヒにとって何を意味するのか？』という話になるのは、簡単には受け入れられない」と説明し、こう強調した。「何も意味しない！ ヨー・キミッヒは素晴らしい選手だからだ。何も意味しないよ！」

そして、驚くまでもないことだろう。金曜夜のベオグラードで、バイエルン・ミュンヘンのキミッヒは自身の実力を示し、今後もドイツ代表にとっていかに重要な存在となり得るかを証明した。いつものように、出場選手の中で最多のボールタッチとパスを記録しただけではない。復帰直後から再びドイツ代表のプレーの中心となり、危険な攻撃のほぼすべてが彼を経由した。つまり、中盤は主将がいても十分に機能するようだ。

Getty Images

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ドイツ代表：左サイドバックのポジション争いは完全に混戦

ユルゲン・クロップは4バックの右サイドでは、フィリップ・トロイを新たなレギュラーに定めたように見える。フライブルク所属のトロイはネーションズリーグ5試合中4試合で先発し、堅実なプレーを見せている。一方、左サイドバックの争いは、近年にないほど決着が見えない。

理論上、クロップ監督には3つの選択肢がある。当初、最も有利とみられていたのはナサニエル・ブラウンだった。夏にアイントラハト・フランクフルトからバイエルン・ミュンヘンへ移籍したことも、その理由の一つだろう。少なくとも、オランダ、ギリシャとの最初の2試合では、ダヴィド・ラウム（RBライプツィヒ）とマクシミリアン・ミッテルシュテット（シュトゥットガルト）は後れを取り、ブラウンが優先された。

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しかし、それ以降はシュトゥットガルト所属のミッテルシュテットに大きく流れが傾いたようだ。セルビア戦では2試合連続で先発に名を連ね、29歳は2試合続けて非常に良いプレーを見せた。セルビアとの第1戦でもフロリアン・ヴィルツのゴールをお膳立てしていたが、金曜の試合でも活躍した。

先制点の直前には、思い切りの良い攻め上がりでCKを獲得。その数秒後には自らそのボールをペナルティーエリアに送り込んだ。ボールはカイ・ハヴァーツに渡り、そこからセルビアのスルジャン・バビッチへ。バビッチは、本来ならさほどコースの良くなかったヘディングを、GKが止められない形で自陣のゴールへそらした。ミッテルシュテットはドイツ代表の好機にも数多く絡み、相手ペナルティーエリアへのクロスで繰り返し脅威を生み出したうえ、守備でも危なげがなかった。

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少なくとも当面、4バックの左サイドはミッテルシュテットが自分のものにしたと言えるだろう。今後も安定してこれほど良いプレーを続ければ、クロップがブラウンやラウムを戻す理由を見つけるのは難しくなる。

IMAGO

ドイツ代表：ネーションズリーグの最新順位表