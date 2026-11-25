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負傷者続出のバイエルンは、チャンピオンズリーグ第5節でOSCリールに1-2で敗れ、今季初黒星を喫した。各選手を採点する。

ヴァンサン・コンパニ監督はリール戦で、特に攻撃陣のやりくりを強いられた。ハリー・ケイン、マイケル・オリーズ、セルジュ・ニャブリ、イスマエル・サイバリ、アルフォンソ・デイヴィスが負傷で欠場。主将のマヌエル・ノイアーも同様だった。復帰したばかりのジャマル・ムシアラとルイス・ディアスは、終盤に投入された。

ダヨ・ウパメカノが主力を欠くバイエルンを先制に導いた（15分）。46分には上田綺世が同点弾を決めたかに見えたが、ヨシュア・キミッヒに対するファウルがVARの介入で確認され、妥当にも得点は認められなかった。62分に上田が今度は有効なゴールで1-1とすると、アレクサンダル・パブロビッチのオウンゴールでバイエルンは逆転を許した。

5節を終え、バイエルンは勝ち点8で15位。ラウンド16への直接進出圏となる8位とは、勝ち点2差となった。残る試合はスラヴィア・プラハ、レアル・ベティスとのホームゲームと、マンチェスター・ユナイテッドとのアウェーゲームだ。

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バイエルン、OSCリール戦の採点：ヨナス・ウルビヒ

1.FCケルン戦の1-1で見せた好パフォーマンスとは対照的に、リールでは不運な夜を過ごした。23分には上田のシュートを好セーブしたが、2失点はいずれも止めようがなかった。採点：3。

バイエルン、OSCリール戦の採点：ヨシプ・スタニシッチ

4バックの左から右へ移った。序盤は直近のケルン戦より攻撃に積極的だったが、次第に勢いを失った。採点：4。

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バイエルン、OSCリール戦の採点：ダヨ・ウパメカノ

ブンデスリーガで3得点を挙げていたウパメカノが、チャンピオンズリーグでも得点。ビショフのCKを頭で合わせ、早い時間帯に先制点を奪った。これで自身の記録も更新。1シーズンに4得点を挙げるのは初めてだ。前半は守備でも非常に集中していたが、後半に入ると突然不安定になった。46分には大きな幸運に救われた。頭でのバックパスをミスしてリールに同点ゴールを許したかに見えたが、上田のキミッヒに対するファウルがVARの介入で確認され、妥当にも得点は認められなかった。実際の同点弾では、背後にいた得点者を見失った。浮き沈みの激しい一戦だった。採点：3。

バイエルン、OSCリール戦の採点：キム・ミンジェ

ヨナタン・ターに代わって出場し、堅実なプレーを見せた。採点：3.5。

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バイエルン、OSCリール戦の採点：伊藤洋輝

左サイドバックで今季6試合目の出場を果たし、先発は2試合目だった。序盤は実戦不足がうかがえたが、試合が進むにつれて調子を上げ、72分にはエンバペを相手に見事なクリアを見せた。採点：3.5。

IMAGO

バイエルン、OSCリール戦の採点：ヨシュア・キミッヒ

ボールを持たない場面では精力的だったが、ボール保持時に決定的な働きはなかった。採点：4。

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バイエルン、OSCリール戦の採点：トム・ビショフ

ケルン戦では途中出場後、ケインの代役として前線でプレーする時間帯もあったが、リール戦では本来のポジションであるキミッヒの隣に入った。CKでウパメカノの先制点をお膳立てしたものの、それ以外はあまり目立たなかった。採点：4。

バイエルン、OSCリール戦の採点：レナルト・カール

実績のある攻撃陣で唯一、万全の状態だった。だが、そのカールがまったく精彩を欠いた。右ウイングで存在感を示せず、リールの同点弾の前にはアシストしたナタン・エンゴイへの守備があまりにも甘かった。採点：5.5。

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バイエルン、OSCリール戦の採点：アレクサンダル・パブロビッチ

一列前に上がり、慣れないトップ下でフィジカル面の存在感を示した。14分と27分のミドルシュートはリールのGKベルケ・エゼルに阻まれたが、その後、ボールをゴールに収めた。ただし、自陣のゴールだった。エタン・エンバペのシュートがポストを叩いた後、クリアに失敗。オウンゴールでリールの決勝点を記録した。採点：5。

IMAGO

バイエルン、OSCリール戦の採点：ナサニエル・ブラウン

左ウイングで懸命にプレーしていたが、結局はまったく効果を発揮できなかった。採点：5。

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バイエルン、OSCリール戦の採点：コンラート・ライマー

ほぼどこでもプレーできるオーストリア出身の万能選手は、リール戦で意外にもケインに代わってセンターフォワードを務め、勢いよく相手選手にプレスをかけた。後半開始早々にはアレクサンドロと衝突し、頭突きをするそぶりを見せられて倒れた。その数秒後にはエンゴイへの激しいタックルを予告どおりに見舞い、イエローカードを受けた。26分にはゴール前の危険な位置にも現れたが、フリーで放ったシュートをエゼルに防がれた。76分の3人同時交代後は、本来の右サイドバックに戻った。採点：4。

バイエルン、OSCリール戦の採点：途中出場選手

ジャマル・ムシアラ：ここ数日のさまざまな議論を経て、ケルン戦と同様に途中出場。76分にビショフと交代で入り、シュートを1本放った。採点なし。

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ルイス・ディアス：同じく76分からスタニシッチに代わって出場。採点なし。

ティム・ビンダー：伊藤に代わって出場。採点なし。

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ノア・コジョ＝エヴォラ：81分にカールに代わって出場。採点なし。

ヨナタン・ター：アディショナルタイムにキムと交代で出場。採点なし。