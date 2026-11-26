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負傷者が相次ぐバイエルンは、チャンピオンズリーグ第5節でOSCリールに1-2で敗れ、今季初黒星を喫した。選手たちを個別に評価する。

ヴィンセント・コンパニ監督はリール戦で、特に攻撃陣のやりくりを迫られた。ハリー・ケイン、マイケル・オリーズ、セルジュ・ニャブリ、イスマエル・サイバリ、アルフォンソ・デイヴィスに加え、主将のマヌエル・ノイアーも負傷で欠場。けがから復帰したばかりのジャマル・ムシアラとルイス・ディアスは、終盤に投入された。

ダヨ・ウパメカノが主力を欠くバイエルンを先制に導いた（15分）。リールは上田綺世が同点弾を決めたかに見えたが、ヨシュア・キミッヒへのファウルがVARの介入で確認され、妥当な判定で得点は認められなかった（46分）。上田は62分に今度こそ正当なゴールで1-1とし、その後、アレクサンダル・パヴロヴィッチのオウンゴールでバイエルンが逆転を許した。

5試合を終えたバイエルンは勝ち点8で15位。決勝トーナメントへの直接進出圏となる8位との差は、これで勝ち点2となった。残るのはスラヴィア・プラハ、レアル・ベティスとのホームゲームと、マンチェスター・ユナイテッドとのアウェーゲームだ。

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次の試合 HSV ブンデスリーガ 09:30 FCB 視聴する

バイエルン、OSCリール戦の採点：ヨナス・ウルビヒ

1.FCケルンとの1-1の試合で好プレーを見せたウルビヒだが、リールでは不運な夜を過ごした。23分には上田のシュートを好セーブしたものの、2失点はいずれも防ぎようがなかった。採点：3。

バイエルン、OSCリール戦の採点：ヨシプ・スタニシッチ

4バックの左から右へ移った。序盤は前回のケルン戦より積極的に攻撃へ参加したが、次第に精彩を欠いた。採点：4。

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バイエルン、OSCリール戦の採点：ダヨ・ウパメカノ

ブンデスリーガで3得点を挙げていたウパメカノが、チャンピオンズリーグでもゴールを記録。ビショフのCKに頭で合わせ、早い時間に先制点を奪った。この得点で、これまで一度も達成していなかったシーズン4得点に到達した。前半は守備でも高い集中力を見せたが、後半に入ると突然不安定に。46分にはヘディングでのバックパスを失敗し、リールに同点弾を許したかに見えた。VARの介入により、上田のキミッヒに対するファウルが確認されて得点が認められなかったのは幸運だった。実際に同点とされた場面では、背後にいた得点者を見失った。浮き沈みの激しい一戦だった。採点：3。

バイエルン、OSCリール戦の採点：キム・ミンジェ

ジョナタン・ターに代わって出場し、堅実なプレーを見せた。採点：3.5。

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バイエルン、OSCリール戦の採点：伊藤洋輝

左サイドバックで今季6試合目の出場を果たし、先発は2試合目だった。序盤は実戦不足を感じさせたものの、試合が進むにつれて調子を上げ、72分にはエタン・エムバペに対して見事なクリアを見せた。採点：3.5。

IMAGO

バイエルン、OSCリール戦の採点：ヨシュア・キミッヒ

ボールを持たない場面では精力的だったが、保持時に決定的な働きはできなかった。採点：4。

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バイエルン、OSCリール戦の採点：トム・ビショフ

ケルン戦では途中出場後、ケインの代役として前線に入る時間帯もあったビショフだが、リール戦では本職のポジションでキミッヒの隣に並んだ。CKからウパメカノの先制点をお膳立てしたものの、それ以外ではあまり存在感を示せなかった。採点：4。

バイエルン、OSCリール戦の採点：レナルト・カール

本職が攻撃的ポジションの選手としては唯一、万全の状態だった。しかし、よりによってカールがまったく調子をつかめなかった。右ウイングで存在感を示せず、リールの同点弾の前にはアシストしたナタン・ヌゴイへの守備が甘すぎた。採点：5.5。

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バイエルン、OSCリール戦の採点：アレクサンダル・パヴロヴィッチ

一列前でプレーし、不慣れなトップ下の役割でもフィジカルの強さを示した。14分と27分のミドルシュートはリールのGKベルケ・エゼルに防がれたが、その後、ボールをゴールへ送り込んだ。ただし、入れたのは自陣のゴールだった。エタン・エムバペのシュートがポストに当たった後、クリアを失敗してオウンゴール。リールの決勝点となった。採点：5。

IMAGO

バイエルン、OSCリール戦の採点：ナサニエル・ブラウン

左ウイングで懸命にプレーしたものの、結局はまったく効果的な働きができなかった。採点：5。

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バイエルン、OSCリール戦の採点：コンラッド・ライマー

オーストリア出身の万能選手がほぼどこでもプレーできるのは周知の通りだが、リール戦では意外にもケインに代わってセンターフォワードを務め、猛烈に相手へプレスをかけた。後半開始直後にはアレクサンドロと小競り合いになり、相手が頭突きをするそぶりを見せると倒れ込んだ。その数秒後にはヌゴイを狙いすましたように倒し、イエローカードを受けた。26分にはゴール前で好機を迎えたが、フリーの状態からのシュートはエゼルに阻まれた。76分の3人同時交代後は、本来の右サイドバックに戻った。採点：4。

バイエルン、OSCリール戦の採点：途中出場選手

ジャマル・ムシアラ： ここ数日のさまざまな議論を経て、ケルン戦に続いて途中出場。76分にビショフと交代で入り、シュートも1本放った。採点なし。

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ルイス・ディアス： 同じく76分からスタニシッチに代わって出場。採点なし。

ティム・ビンダー： 伊藤に代わって出場。採点なし。

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ノア・コジョ＝エヴォラ： 81分にカールと交代で出場。採点なし。

ジョナタン・ター： アディショナルタイムにキムと交代で出場。採点なし。