バイエルン・ミュンヘンはアンソニー・ゴードン獲得へ本格的に動き出した。スカイ・スポーツによると、ドイツ王者バイエルンは今夏新天地を求めるイングランド代表FWの移籍についてニューカッスル・ユナイテッドと交渉中だという。

25歳のゴードンは以前からバイエルンの関心が高く、コンパニー監督率いるクラブは長期にわたって注目し、現在正式に交渉している。

ニューカッスルは契約が2030年半ばまで残るゴードンに対し、オファーを検討する姿勢を示している。バイエルンは同クラブと良好な関係を維持している。

ゴードンは今季全大会で18得点を挙げ、チームトップスコアラー。特にCLでは12試合10ゴールと高い決定力を示した。

バイエルンだけでなくアーセナルとバルセロナもゴードンの去就を注視。両クラブは現状を把握しているが、バルセロナとニューカッスルの間で直接交渉は確認されていない。

エディ・ハウ監督は先日、選手たちを巡る憶測について慎重な姿勢を示した。「私は常に選手たちと話をしているが、移籍の噂だけではない」と監督は語った。「私にとって最も重要なのは練習場での姿勢だ。クラブとニューカッスルの未来に100％献身的な選手だけを起用する」。

一方、クラブ内では数千万ユーロのオファー到着も想定されている。ゴードンは2023年初頭にエバートンから約5200万ユーロで加入。スカイ・スポーツによると、ニューカッスルは現在8600万～9000万ユーロの移籍金を目標としている。

バイエルン・ミュンヘンがゴードンを獲得すれば、再びプレミアリーグから強力な戦力を得ることになる。コンパニー監督の下にはすでにハリー・ケイン、ルイス・ディアス、マイケル・オリゼーといったイングランドで活躍した攻撃陣がいる。